特朗普政府料不延長美墨加協定 　啟動10年倒計時終止北美自貿區

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府預計將於星期三（7月1日）正式宣佈，美國不會延長《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA），此舉將啟動一個為期10年的倒計時，逐步終結一個擁有32年歷史的北美自由貿易區。



路透社報道，美國7月1日的宣佈將啟動為期六年的審查程序，這是特朗普第一任期內談判達成的「日落條款」的一部分。然而，這不會改變圍繞《美墨加協定》前景的激烈談判，談判焦點包括要求大幅提高北美汽車製造中的美國及本土零部件比例，以及阻止中國商品借道美墨加協定獲益等貿易保護措施。

2026年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓國家廣場發表講話。（Reuters）

預計美墨加貿易代表周三（7月1日）將舉行視像會議，並宣佈是否希望將協定再延長16年。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）已安排在7月20日當周與墨西哥舉行第三輪談判，表明他將繼續推動修改協定。

特朗普的第一總統任期內談判達成《美墨加協定》，以取代1994年的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。他曾盛讚《美墨加協定》為「我們簽署生效的最公平、最平衡、最有利的貿易協定」。

然而，隨着美國對墨西哥的商品貿易逆差擴大，他對這項協定的態度迅速轉變。部分原因是，在他對中國商品加徵高額對等關稅後，企業紛紛將供應鏈從中國轉移出去。特朗普多次稱不想續簽《美墨加協定》，更傾向於對墨西哥和加拿大的汽車、鋼鐵、鋁製品加徵高額關稅。

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前美國貿易代表辦公室總法律顧問、現任華盛頓懷利・賴恩律師事務所貿易合夥人佩什說：「我們預計美國不會確認延長協定的意願。」

她還說，目前仍不清楚美國政府是否會在會後發表的聲明中，公開說明美國的具體訴求是什麼。

2026年6月2日，加拿大政府加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc），在美國華盛頓的加拿大大使館向媒體發表講話。（Reuters）

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）周二（6月30日）說，他不認為這項三邊貿易協定會被廢除。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）當天也說，她已在呼籲將《美墨加協定》延長16年的信函上簽字。

若三國未能就修訂達成一致，《美墨加協定》將進入每年一次的審查程序。若始終無法確認延長，協定將於2036年7月1日失效。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】