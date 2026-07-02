奧巴馬批特朗普伊朗協議：美國現狀與戰前如出一轍　甚至更糟

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）6月30日在美媒的節目中表示，在其總統任內，美國與伊朗達成了伊朗核問題全面協定（JCPOA），明文規定伊朗不得發展核武器，可是特朗普在其第一任期內單方面退出了這一協議，「導致伊朗加大核能力建設」。他還抱怨道，如今特朗普政府花費成百上千億 美元打了一仗，可現實情況「像是回到了戰前的原點，甚至可能更糟」。



奧巴馬周二強調， JCPOA曾明確限制伊朗研發核武，但特朗普政府單方面退出協議後，導致伊朗大幅擴充核能力，而如今美國卻仍未出台清晰的對伊核戰略。

奧巴馬重申：「當時整個國際社會，包括以色列情報機構和我們自己的情報機構，都認為這項協議行之有效。」

2026年6月19日，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在芝加哥的奧巴馬總統中心為學童朗讀。（Reuters）

對於美伊達成60天停火，奧巴馬表示樂見，他稱停火能減輕平民苦難；霍爾木茲海峽恢復通航也有望緩解全球能源與油價壓力。不過，奧巴馬態度依然審慎，認為仍需觀察停火期內雙方能否落實協議承諾。