俄籍情侶徒手爬帝國大廈443米塔頂求婚　一警登頂拘捕二人｜有片

兩名俄籍極限攀爬愛好者兼情侶Angela Nikolau和Ivan Beerkus，於7月1日偷偷爬上紐約帝國大廈（Empire State Building）443米高的塔頂，期間兩人展示一幅呼籲世界和平的巨型橫幅，有目擊者透露，男子隨後疑似在塔尖單膝跪地向女友求婚，兩人繼而相擁親吻。兩人隨後被紐約警方拘捕。



這對俄國情侶當日身穿黑衣、佩戴面具，在高空展開寫有「當愛的力量戰勝對權力的渴望，世界便會迎來和平」的橫幅，隨後一人單膝跪地求婚並擁吻，還在社交平台發布發布高空美照、曬出訂婚戒指。

從美媒直升機拍得的片段顯示，身穿黑衣的兩人在帝國大廈標誌性建築的主天線頂端似乎正在接吻。

當地警方出動直升機及無人機監控，其後登頂將二人帶走，過程無人受傷。從警方其後發布的執法記錄器影片顯示，一名警員被派去營救這對冒險者。該警員一邊氣喘吁籲地爬上梯子，一邊問這對情侶：「你們好嗎？」由於風聲太大，聽不清這對情侶的回答，但警員接著告訴他們：「你們不能待在這裏。」

紐約警方發言人事後證實，涉事二人已被拘捕，過程中沒有發生意外，亦無人員受傷。目前調查工作仍在進行，暫未清楚兩人是如何登上塔頂，亦具體指控仍待確定。

警方透露，兩人涉案罪名包括非法侵入、盜竊及危害公共安全。帝國大廈方面則批評二人未經許可闖入，並推介1000美元（約7844港元）的官方求婚套餐來慶祝訂婚。

翻查涉事兩人的社交媒體，他們長年環球挑戰高樓極限攀爬，足迹遍及天津、香港、洛杉磯等地，相關經歷更被拍成Netflix紀錄片《天行者：一個愛情故事》（Skywalkers: A Love Story）。