美貿易代表：美國決定不續簽美墨加協定　改為每年審查

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）7月1日表示，美國不會依照現行內容延長《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA），這意味該協定此後將改為每年審查一次，有效期至少會持續至2036年。



格里爾在聲明中表示：「美國不同意依現行內容續簽美墨加協定。因此，該協定未獲續約。美國將持續與墨西哥及加拿大展開溝通，以解決該協定的不足之處，以及我們對這些國家之間的貿易逆差問題。」

有美方高級官員透露，貿易逆差是美方核心關切的問題，此外還包括市場准入的機會。該名官員還指出，乳製品與玉米等領域存在緊張關係。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）證實談判陷入僵局，但表示各方所面臨的分歧並非無法化解。加拿大負責對美貿易事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則說，加方將持續努力處理美國總統特朗普（Donald Trump）對加拿大鋼鐵、鋁、汽車及木材產品所加徵的關稅問題。

報道稱，最近美國、墨西哥及加拿大三國成功簽訂「美墨加協定」（USMCA），這顯示特朗普政府有可能解決爭端。（資料圖片）

由於三國未能就現有條款續約協議達成一致，三方將在未來一年內進行談判，直至2027年7月1日的下一次審查截止日期。屆時，三國將再次會面，決定是否續簽該協議，或是否需要再進行一年的談判。

該協議可以在續約過程中的任何時間進行續簽，續約程序將每年重複進行，直至三國達成協議或協議於2036年到期。如果達成協議，協議的有效期將設定為自到期日起16年，並在6年後進行另一次聯合審查。

有分析指，由於汽車等產業在北美的供應鏈已有深度整合，此舉很可能加劇企業所面臨的不確定性。