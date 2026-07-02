珠峰「綠靴子」沉睡30年有望回家　印度政府就回收遺體招標

「綠靴子」遺體已沉睡近30年，一直是珠穆朗瑪峰東北山脊上的著名地標，遇到他就代表已經身處海拔8500米。印度政府近日啟動回收招標，計劃今年10月前將其運回新德里，同時首度更正「綠靴子」真實身份。



印度登山隊1996年遭遇暴風雪全數遇難，遺體因腳上綠色登山靴得名「綠靴子」，踡縮在距峰頂僅350米的岩洞，外界過去三十年均認為死者是隊員Tsewang Paljor，官方文件核實後證實真身是同隊隊友Dorje Morup，令登山界大感意外。

「8000米以上無救援」，是登山界的慣例，該高度又稱為「死亡地帶」，氧氣濃度僅有海平面的約三分之一，加上遺體凍僵連同裝備重達200公斤，陡峭冰壁難以搬運。因此，外界指這次救援行動難度大、危險性高。

這張2003年5月18日在尼泊爾拍攝的照片中，可以看到珠穆朗瑪峰在海拔約8,850公尺的環境狀況。（Getty）

印度政府要求至少六名具登頂經驗的雪巴嚮導組隊執行今次任務，必要時只能截去僵硬肢體。整項作業預計耗資約15萬美元（約118萬港元）。

據了解，珠峰現仍留存近200具登山遇難者遺體，高海拔無法派直升機運送，多數只能長眠山中。若本次行動順利，Dorje Morup將結束三十年孤獨冰封，得以魂歸故土。