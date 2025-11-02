尼泊爾惡劣天氣導致機場停航　逾千遊客滯留珠穆朗瑪峰南麓

尼泊爾全國多地自10月30日起持續降雨，高海拔地區甚至出現暴雪。珠穆朗瑪峰南麓門戶——盧卡拉（Lukla）機場因惡劣天氣連續三天停航，致大量遊客滯留當地。持續的降雨、陰雲與濃霧導致能見度極低，迫使機場關閉。



尼泊爾《共和報》1日報道，盧卡拉空中交通管制員介紹，目前天氣條件極差，不僅固定翼飛機無法起降，直升機也無法飛行。往年同期，盧卡拉機場平均每日約有60架次航班起降。

受此影響，盧卡拉及南池地區酒店客房全部爆滿，不少遊客被迫滯留。報道稱，當地滯留遊客在千人以上，部份酒店不得不安排旅客在大廳過夜。

航班停運後，部份遊客嘗試經陸路從盧卡拉返回加德滿都，但持續降雨引發多處山體滑坡，道路中斷，最終被迫折返。

尼泊爾氣象專家指出，未來兩三天國內北部山區和丘陵地帶仍有降雨或降雪可能，之後天氣預計將逐步好轉。