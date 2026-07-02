世界盃．有片｜伊朗隊回國獲英雄式迎接　球迷塞爆機場舉國旗打氣

在世界盃決賽周小組賽止步的伊朗國家隊，因得失球差而遺憾出局，未能晉身32強，球員7月1日乘機回國抵達德黑蘭時，數以百計球迷到場迎接，群眾擠滿機場大堂，他們高舉伊朗國旗、球員肖像，齊聲高喊助威口號，以掌聲肯定球隊的表現，場面熱烈。



「伊朗！伊朗！」眾多粉絲齊聲高喊，他們紛紛表示，賽事失利與美國入境限制息息相關。有球迷直言：「百分之百肯定，如果條件稍微好一些，他們肯定會取得更好的成績。」

伊朗隊後衛列沙伊安（Ramin REZAEIAN）稱感謝祖國的支持，同時也對球迷感到羞愧。他表示，如果受到公平對待，伊朗隊應該可以「走得更遠」。

門將比蘭雲特（Alireza Beiranvand）則懊悔地對球迷說：「我們向你們道歉，因為我們未能獲得參賽資格，也未能給你們帶來快樂。」

伊朗隊在三場小組賽全數戰平，為小組內第三名，因得失球差而無緣出線，在當地時間6月30日啟程回國，結束本屆世界盃旅程。雖然無緣晉級，但球隊頑強的作風收穫民眾認可，紛紛表示球員已經盡力，用鼓勵彌補球員遺憾之情。