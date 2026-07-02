Taylor Swift婚禮保密「堪比五角大樓」　傳媒：她不愛按常理出牌

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce婚期將近，但二人嚴格保密婚禮細節，超高安保級別堪比五角大樓，讓媒體、粉絲難以探得準確消息，僅能憑零碎線索猜測，部分傳聞更疑似二人刻意釋出的假消息。直至本周四（2日），娛樂雜誌Page Six才終於報道婚禮將在周五（3日）於紐約麥迪遜廣場花園（MSG）舉行。



坊間有關婚禮地點的傳聞一度眾說紛紜，包括意大利科莫湖莊園（Lake Como）、羅德島（Rhode Island）沃奇希爾（Watch Hill）海濱豪宅、麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）等多個潛在場地。

娛樂傳媒TMZ報道稱，婚禮邀請函已寄出並加水印防泄密，卻刻意模糊時間、地點；《紐約郵報》透露，兩人聘請的婚禮策劃師也以極度謹慎聞名。

在Page Six 2日報道發布前，該報時尚與購物總監Elana Fishman向路透社透露：「我們獲得了一些零星的信息，但這些信息可能只是誘餌。」她形容這次婚禮的安全和保密程度「堪比五角大樓級別」。

一篇有5名記者署名的《紐約時報》報道就指，麥迪遜廣場花園將舉行一場為期數日的活動，包括7月2日的一場私人聚會以及3日一場盛大活動，後者將有約1000人出席。

許多網友則透過名人行程尋找蛛絲馬跡，發現Taylor Swift的多名圈中好友相繼取消近期公開活動，藉此推測婚禮的確切時間。

不過，傳媒業界人士持保留態度，認為Taylor Swift素來喜歡打破大眾預期，不排除相關資訊為「圈套」，或是精心策劃的話題炒作。

路透社報道，因Taylor Swift超高話題度，《滾石》（Rolling Stone）雜誌等各大娛樂媒體已提前備稿，整理名人婚禮盤點、其經典情歌合集等專題內容。