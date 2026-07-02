路透社：俄羅斯軍去年秘密赴華受訓　中國否認斥毫無根據

英媒7月1日報道，根據歐洲官員及機密文件，俄羅斯軍隊去年在中國解放軍設施內接受秘密軍事訓練，訓練由俄國防部長別洛烏索夫親自批准，至少四名俄中將領參與，內容涵蓋輻射、化學與生物防護等戰略科目。中國外交部已否認相關指控，稱「完全毫無根據」。



報道指，這訓練2025年11月在北京一處軍事基地舉行，為期三週，俄軍士兵接受中國教官講授核反應爐模型、化學與輻射偵察及通風系統防護等課程。

圖為俄軍士兵照片，此為示意圖（FB@俄羅斯國防部）

路透社引述歐洲官員指，此類高層級訓練突顯俄中合作的重要性，尤其生化戰科目對軍隊極為敏感。中國外交部在聲明中重申其在烏克蘭危機上的立場始終一致，並指相關指控「完全毫無根據」，俄羅斯國防部則未回應事件。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯確認訓練屬實，歐盟正評估影響，討論是否對貿易夥伴中國採取進一步措施。克里姆林宮拒拒絕評論報道，但抱怨西方發布「虛假資訊」。俄羅斯國會國防委員會主席卡爾塔波洛夫則斥為「完全胡說八道」。