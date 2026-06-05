普京盛讚中國發展強勁　預計中俄將達成新的能源協議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）表示，中國發展強勁，在全球經濟、世界政治及國際事務中扮演着日益重要的角色。普京又指，相信俄羅斯與中國很快就會達成新的能源協議，而該協議將獲得全球市場的歡迎。



綜合新華社及《塔斯社》的報道，6月4日，普京在聖彼得堡君士坦丁宮出席聖彼得堡國際經濟論壇，與來自國際新聞通訊社的代表進行對話時表示，俄中兩國元首的良好關係是推動俄中關係不斷開闢新前景的堅實基礎。

2026年6月4日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin）在君士坦丁宮出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，與國際新聞通訊社代表進行對話。（Reuters）

普京又提到早前的訪華行，他指出：「我相信我們已經為發展與中國的合作創造了良好的條件。我有信心，我訪華期間提出的所有目標都將得到解決，所有目標都將實現。」

普京認為：「我與習近平主席制定了今年的雙邊會晤計劃。但不僅僅是我們。政府、各部委、機構以及我們的主要企業都在舉行會議、開展工作，包括在俄羅斯在能源領域達成協議，而全球能源行業很快就會對俄羅斯與中國之間達成的新協議感到欣喜。」

2026年6月4日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin）在君士坦丁宮出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，與國際新聞通訊社代表進行對話。（Reuters）

據路透社報道，普京在接受記者採訪時並未詳細說明。俄羅斯長期以來一直致力就一條名為「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）的大型天然氣管道計劃達成協議，該項目旨在透過蒙古向中國輸送來自俄羅斯的天然氣。