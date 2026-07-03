彭博：歐洲主要國家私下承認　船隻通過霍爾木茲無可避免將須付費

彭博社7月2日（周四）引述知情人士報道，一些歐洲主要大國現在已接受船隻通過霍爾木茲海峽，必須向伊朗和阿曼繳納費用。



報道引述兩位要求匿名的知情人士表示，在美以戰爭之後，收取某種服務費已成定局。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

消息人士稱，部份海灣阿拉伯國家官員私下也持相同觀點，但這未必是其政府的正式立場。

目前尚不清楚各國願意接受何種類型或金額的費用。同時，美國和阿拉伯國家繼續堅持伊朗和阿曼不得對霍爾木茲海峽徵收任何費用。他們的憂慮包括通行費是否符合國際海事法，以及此舉可能開創先例，導致其他國家對其他航道收費。

消息人士稱，歐洲國家逐漸接受額外費用的同時，也敦促伊朗和阿曼官員不要基於國籍歧視船舶。他們還表示，英國、法國和其他歐洲國家也在推動建立一個國際海上聯盟，以幫助清除霍爾木茲海峽的水雷，但該聯盟的部署將取決於永久和平協議談判的進展。

阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和科威特對此選擇拒絕置評或沒有回應。

巴林政府在聲明中表示，它既沒有接受，也沒有暗示會接受對過境霍爾木茲海峽船隻徵收費用或通行費。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

巴林方面表示：「國際航運自由暢通無阻地通過霍爾木茲海峽是國際法規定的，而非談判事項。」

據彭博社早前報道，阿曼已告知歐洲官員，霍爾木茲海峽不可能恢復戰前狀態。這條航道是海灣能源供應的關鍵要道，而船隻未來可能需要支付與淨化海峽和航行相關的服務費用。

阿曼同時是西方和伊朗的盟友，目前正面臨來自雙方的壓力。這個與霍爾木茲海峽南端接壤的國家，在公開場合對將採取的行動態度含糊其辭，但始終表示將遵守國際海事法。

知情人士透露，阿曼正研究亞洲的馬六甲海峽模式，並將其視為潛在的合作模式。這顯示阿曼正試圖找到一個既能安撫伊朗又能安撫其他國家的解決方案。該人士還表示，阿曼領導人認為，只有所有波斯灣國家都接受，馬六甲式的合作模式才能奏效。目前尚不清楚自願合作模式對伊朗是否可行。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

馬六甲海峽目前由印尼、馬來西亞和新加坡三國共同管理，三國會向船舶收取必要的航行和保安服務費用。雖然有一個基金用於募集自願捐款以確保航行安全，但該基金並未定期公布捐款詳情。 2017年，新加坡揭露，該基金在過去十年間共籌集了2,200萬美元（約1.73萬億港元），平均每年約220萬美元（約1730萬港元）。