王毅與魯比奧通電話　稱台灣問題牽一髮動全身

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月30日與美國務卿魯比奧通電話時表示，台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。



新華社報道，王毅表示，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所系。雙方應排除干擾，克服障礙，沿着這一正確方向堅定走下去。

2026年6月17日，王毅出席國務院新聞辦公室新聞發布會。（中國外交部）

他指，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，需要付諸行動，相向而行，久久為功。

王毅稱，為此，雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。

他說，雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。