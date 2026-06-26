魯比奧：美國有意與伊朗達成停火協議 但並非不惜一切代價
撰文：林嘉敏
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月25日出訪巴林期間表示，美國有意與伊朗達成停戰協議，但「並非不惜一切代價」，他劃出核心紅線，堅決反對伊朗在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）向商船徵收通行費。
魯比奧強調，海峽屬於國際水道，收費機制將引發全球航運秩序「徹底混亂」，損害海灣國家安全與經貿利益。
美伊此前已簽署初步諒解備忘錄，約定未來60天內商船可免費通行海峽，雙方將就伊朗核計劃、美方解除制裁、海峽通航等核心議題展開談判。
不過，伊朗曾提出收取海上服務費的構想，其革命衛隊也警告將處置未經授權的跨境行為。美國官員稱，有貨船試圖通過霍爾木茲海峽時遇伊朗襲擊，直接導致聯合國暫停600艘被困船隻及逾1萬船員的撤離計劃。
阿曼雖配合聯合國制定臨時新航線，卻在通行費問題上態度反覆，暫未明確60天免費通行期結束後的海峽通行規則，外界猜測，後續局勢仍充滿變數。
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