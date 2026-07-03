委內瑞拉地震增至近2600人喪生　代總統：重災區官員接近全部死亡

委內瑞拉6月底發生發生強烈地震後，至今已經超過一週。代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）7月2日表示，這場地震已導致2595人喪生，重災區拉瓜伊拉（La Guaira）的官員更差不多全部身亡。



路透社報道，委內瑞拉政府遭批評指揮救援太過緩慢，羅德里格斯為此辯護，稱即使知道當地可能會發生地震，惟今次是一場沒法想像的天災。她強調委內瑞拉的緊急系統在地震發生後已即時部署，並投入4000名官員救災。

圖為2026年7月2日，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，中）與國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez，左）及內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）會見傳媒。（Reuters）

她指救援工作仍在進行中，強調會繼續救出生還者，惟她沒有透露失蹤者人數。根據非官方數據顯示，截至2日晚上，大約3.85萬人仍然下落不明；而當地有189楝建築物在地震中完全倒塌。

羅德里格斯代表全國感謝外國救援隊、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）的協助，指委內瑞拉在地震寢已即時向國際社會求助。

2026年7月2日，委內瑞拉拉瓜伊拉，救援人員將倖存者弗洛雷斯（Hernan Alberto Gil Flores）運送出來。他在6月24日地震後被困在倒塌的購物中心超過一周。（Reuters）

她提到，國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行已提供資助和貸款用於搜救；委內瑞拉政府亦與IMF建立2億美元重建基金，款項將分發給用於重建受損房屋的承包商。

比寧咸關心委內瑞拉民眾獲讚

這場天災備受全球各地關注，而在世界盃32強英格蘭對剛果民主共和國（DR Congo）賽後，英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）在採訪區聽到委內瑞拉記者古特雷斯（Manu Gutierrez）提及委內瑞拉時，特意停下接受訪問，並用西班牙語向委內瑞拉民眾送上祝福。

英格蘭在世界盃Ｌ組分組賽最後一場對巴拿馬，效力皇家馬德里的中場比寧咸貢獻了1入球1助攻，表現出色。（Ｒｅｕｔｅｒｓ）

古特雷斯其後在社交平台上載片段，獲著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）轉載。不少人留言稱讚比寧咸有同理心，認為他除了有好球技，而他願意停下來受訪的小舉動，對很多遇到艱難時刻的民眾而言已經有深厚意義。