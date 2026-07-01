委內瑞拉地震｜3歲男童受困6日後奇跡般獲救 現場歡呼雀躍｜有片
撰文：林嘉敏
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委內瑞拉上周發生毀滅性雙強震，已導致1943人遇難、逾1萬人受傷，數萬人失聯，近5.9萬棟建築遭損毀。在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira），一名3歲兒童於6月20日，即在地震發生6日後，奇蹟般從一幢建築物的廢墟中被成功救出。
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周二在社交媒體上表示，約旦救援隊在拉瓜伊拉廢墟中，救出年僅三3歲的男童Klieber Moran，並稱其為「充滿希望的時刻」。
營救現場的片段顯示，救援人員在廢墟中發現這名倖存男童時，發起歡呼聲。男童接受緊急治療後被送往首都卡拉卡斯（Caracas）接受進一步的檢查和治療。
震後頭三天為被困者的生還黃金期，此番相隔6天仍能成功救出孩童，極大鼓舞了救援隊伍。目前，搜救仍在進行，美國、墨西哥等數十國家排除專業救援隊施援，聯合國47噸人道主義醫療物資已抵達。
與此同時，當地已經着手安葬遇難者，有大量民眾苦等親人遺骸，救災與災後善後工作正在艱難進行中。
聯合國估計，傷亡數字仍會進一步上升，不排除會大幅高過現時數字，同時警告災民正面臨飢餓和傳染病的雙重風險。
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