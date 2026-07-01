委內瑞拉地震｜3歲男童受困6日後奇跡般獲救　現場歡呼雀躍｜有片

委內瑞拉上周發生毀滅性雙強震，已導致1943人遇難、逾1萬人受傷，數萬人失聯，近5.9萬棟建築遭損毀。在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira），一名3歲兒童於6月20日，即在地震發生6日後，奇蹟般從一幢建築物的廢墟中被成功救出。



委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周二在社交媒體上表示，約旦救援隊在拉瓜伊拉廢墟中，救出年僅三3歲的男童Klieber Moran，並稱其為「充滿希望的時刻」。

營救現場的片段顯示，救援人員在廢墟中發現這名倖存男童時，發起歡呼聲。男童接受緊急治療後被送往首都卡拉卡斯（Caracas）接受進一步的檢查和治療。

震後頭三天為被困者的生還黃金期，此番相隔6天仍能成功救出孩童，極大鼓舞了救援隊伍。目前，搜救仍在進行，美國、墨西哥等數十國家排除專業救援隊施援，聯合國47噸人道主義醫療物資已抵達。

2026年7月1日，在委內瑞拉雙強震6日後，一名三歲男童成功獲救，救援隊對其進行緊急救治後，送往首都卡拉卡斯（Caracas）就醫，該男童目前生命體征平穩。（網絡圖片）

與此同時，當地已經着手安葬遇難者，有大量民眾苦等親人遺骸，救災與災後善後工作正在艱難進行中。

聯合國估計，傷亡數字仍會進一步上升，不排除會大幅高過現時數字，同時警告災民正面臨飢餓和傳染病的雙重風險。