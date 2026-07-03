委內瑞拉地震再有奇蹟　44歲男被困8日後從9米深廢墟救出｜有片

委內瑞拉6月24日連環發生強烈地震，在震後8日，救援人員奇蹟般地從一座九層建築的廢墟中救出了一名男子。44歲的弗洛雷斯（Hernán Alberto Gil Flores）被埋在拉瓜伊拉一間購物中心停車場倒塌的廢墟下，瓦礫厚度約8.8米。經過當地和國際救援隊數日的極力營救，他終於在當地時間7月2日（周四）被成功救出。



44歲男子被救援人員抬出被救現場畫面：

美媒引述參與救援的智利消防隊稱，弗洛雷斯在委內瑞拉發生連環地震8日后，從一棟倒塌建築的廢墟中獲救，目前「情況良好」。

消防隊在網上發布消息稱：「他已被送往​​醫療機構。」並補充說，營救弗洛雷斯耗時70小時。

44歲男子被困在很深的瓦礫下：

參與救援的委內瑞拉紅十字會醫護人員羅德里格斯在現場表示：「幸運的是，我們將弗洛雷斯抬上救護車時，他的情況很穩定。在整個救護過程中，他意識清醒、注意力集中、積極配合，所有生命指數均在正常範圍內。」

弗洛雷斯的妻子岡薩雷斯（Gusvimar Gonzales）在他獲救前不久表示，地震發生後，她經歷了「數日的悲痛」，因為她以為丈夫可能已經遇難。 「但當我得知他還活著時，我看到了陽光，」她說。 「他像個英雄一樣堅強。」

她還補充說，孩子們正在家裡等他。

救援人員利用儀器與被困男子保持聯繫：

影片顯示，救援人員7月1日（周三）透過探射燈將畫面投射到倒塌建築的地下室，首次與弗洛雷斯取得聯繫。

智利消防部門發布的影片顯示，弗洛雷斯的手指在厚厚的混凝土層和瓦礫之間的狹小縫隙中揮動。

救援人員表示，他們一直在與弗洛雷斯溝通，並透過軟管和注射器給他輸液、餵食和給藥。

2日發布的影片顯示，弗洛雷斯的頭部和肩膀半露在廢墟之外。他戴上口罩，一隻眼睛充血。

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智利消防局形容救援行動「非常複雜」，因為建築物仍然不穩定，救援人員必須應對隨時會跌落的瓦礫。