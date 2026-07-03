美國超炎熱天氣持續　多個城市氣温破記錄　紐約逾38℃

數百萬美國人星期四（7月2日）在悶熱潮濕的天氣中煎熬，泳池人滿為患，電網不堪重負。預計超高温天氣將持續到7月4日，多個城市將面臨嚴峻考驗。



法新社報道，熱浪席捲美國中西部後，進一步蔓延至東北部。包括紐約、費城和華盛頓在內的多個城市的氣温超過38攝氏度。

美國國家氣象局說，紐約市的氣温打破多項高温紀錄，其中拉瓜迪亞機場和新澤西州紐瓦克的氣温均達到40攝氏度。

體感温度更高，更令人難以忍受。美國國家氣象局警告稱，大西洋中部地區的體感温度可能高達46攝氏度。

2026年7月2日，美國天氣酷熱，華盛頓特區有民眾走到水池降温（Reuters）

當局敦促民眾待在室內，尤其是在下午最熱的時段；關心鄰居；多喝水；如果家中沒有空調，則尋找有空調的地方。

紐約市指定數百座公共建築作為避暑中心，延長公共遊泳池的開放時間，派遣志願者探訪弱勢居民，並開設配備噴霧風扇和濕毛巾的避暑站。

紐約市電力局和市長馬姆達尼在社交媒體上強調：「電網正在超負荷運轉。」

他呼籲民眾將空調設定在26攝氏度，但在社交媒體上遭到了抨擊。一些人敦促市政府首先關閉時代廣場的明亮燈光。

電力部門敦促居民推遲使用洗碗機和洗衣機等電器，並避免過度使用空調。

全國各地的官員都發出了類似的呼籲。費城當局說，應只在絕對必要時使用烤箱，以避免空調系統超負荷運轉。

2026年7月2日，美國天氣酷熱，圖為在紐約一個公園內，民眾在水池旁喝水降温（Reuters）

更頻繁、持續時間更長、強度更大的熱浪是氣候變化最明顯的跡象之一，歐洲最近也遭受嚴重影響。

此次熱浪正值美國旅遊旺季，也恰逢美國慶祝獨立250周年及舉辦世界盃足球賽，各地活動十分熱鬧。

警方說，由於酷熱難耐，原定於美國國會大廈草坪舉行的年度假日音樂會彩排將不對公眾開放，正式演出的安排將於次日公布。

65歲的居民馬丁頂着烈日，在白宮附近售賣商品，他手裏拿着冰水和佳得樂，他說這些東西對熬過這一天至關重要。

「如果不是非得待在這裏，就別待在這裏，這裏熱得要命。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

