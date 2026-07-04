特朗普賀美國建國250年：是慶祝獨立成功抑或「瘋王」回歸

1776年7月4日，美國開國元勛聚首費城簽署《美國獨立宣言》（United States Declaration of Independence），宣告北美洲十三個英屬殖民地擺脫英國國王喬治三世（George III）的「暴政」，正式從英國獨立。來到美國建國250周年之際，向來渴望關注度的總统特朗普（Donald Trump，又譯）當然藉此舉辦大量慶祝活動，最近還開玩笑稱對宣言沒有提到他感到失望。既然如此，我們不妨應其心願，看看他可以在宣言中扮演一個怎樣的角色？



在宣言的開首部份，它便提出了一種影響深遠的內容—「我們認為以下這些真理是不證自明：人人生而平等，造物主賦予他們若干不可剝奪的權利，其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利」。

在美國國內，完整讀過整份宣言的人寥寥可數，但「人生而平等」（All men are created equal）以及三大權利的內容卻深深洛印在美國人的腦海中。這一部份後來啟發到後世各國的革命，從法國大革命的「人權宣言」到宣告越南脫離法國统治的《越南獨立宣言》，都可以看到《美國獨立宣言》的影子。

這張2024年4月4日攝於美國北卡羅來納的照片中，可以看見一本有關開國元勳的雜誌特刊。（Getty）

特朗普可與開國元勛並列？

當然，不少美國開國元勛擁有黑奴的事實，常為人詬病，後世革命實質內容也不盡相同，但對「人人平等」的理想原則重視卻是一脈相承。

特朗普想在宣言中留名，似乎也應對這原則給予口頭的重視。然而，他向來反對「多元、平等、共融」（DEI）思想，至少違反了一大批人對「人人平等」的理解。而其治下的美國不平等情況更進一步加劇。據美國聯儲局針對2025年第三季度的數據，美國最富有1%家庭擁有全美31.7%的財富，是聯儲局1989年開始追蹤家庭財富以來最高的比例。

事實上，特朗普本人也是這不平等（甚至可以說是「反平等」）情況的獲利者之一，他去年單是靠加密貨幣相關業務便賺取超過14億美元的收入。在這情況下，你可以說他繼承到一眾開國元勛對「人人平等」原則的支持嗎？

當然，左右翼意識形態對「人人平等」的解讀有很大的差異，一個右派可以把「人人平等」詮釋為僅支持法律上形式的平等，而不認同經濟社會上物質的平等，但特朗普似乎連前者也不支持。在獨立紀念日前夕，美國最高法院大法官於6月30日，以5：4裁定特朗普限制美國出生公民權的行政命令違憲，是法院否決特朗普政策的重大舉措之一。

2026年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式，並發表講話。（Reuters）

美國出生公民權是指，任何在美國出生的人即為美國公民。儘管這原則後來於1868年才以憲法修正案形式納入憲法，但理念上，它除了符合美國作為移民社會的立國「國格」之外，也進一步彰顯《​​獨立宣言》中對平等原則的重視。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）雖屬於保守派，但他也撰寫多數意見判詞否決特朗普行政命令。他強調：「無論過去還是現在，公民權是（人們）自由參與政治共同體的（前提）權利。」（Citizenship, then and now, was the right to have rights - to freely participate in our political community）

對羅伯茨等人而言，《​​獨立宣言》不僅確立了個人權利的重要性，也確立所有人都能平等享有這些權利，因此公民身份必須是平等和開放，盡可能塑造廣泛的「美國人」身份定義。而特朗普顯然並不同意這種詮釋，司法部甚至在政府敗訴後，迅速表示它們將改為加大力度打擊被指專程赴美國生育以獲取國籍的「生育旅行」情況。

照這樣看，特朗普想在《​​獨立宣言》中與開國元勛並列，即使是可行，也不是一個令人信服的舉動，但上述內容只是宣言的首部份內容，後半部還有沒有他的容身之處呢？

2026年6月30日，美國華盛頓，最高法院即將發布9個月會期的最終裁決，多名警員站在最高法院大樓前把守。（Reuters）

誰是瘋王：致200年後的你

美國開國元勛在闡述「人人平等」原則以及三大權利後，話鋒一轉大力批評喬治三世—「當今英國國王的歷史，是一再損人利己和強取豪奪的歷史，所有這些暴行的直接目的，就是想在這些州府（北美十三殖民地）建立一種絕對的暴政」，並羅列了27條主要針對喬治三世的「罪狀」。

這位在輿論戰中成為箭靶的英王，後來更因疾病問題精神日益異常，使「失去北美洲的暴君」以及「瘋王」成為其終身都撕不掉的標籤。不過，其中一些指控如果從特朗普治下美國的角度看，相信不少民眾可能會有一種另類的既視感。

開國元勛們首先指責英國侵犯十三殖民地的立法權，批評喬治三世拒絕御准對公眾利益最有益、最必要的法律，禁止殖民地總督批准急需和至關重要的法律，或透過把法律無了期擱置起來，直到他同意為止。

無獨有偶，美國最近就發生類似的事情。美國家庭長期面臨着嚴峻的住房問題，一般家庭房屋樓價是相關家庭年收入的五倍。最終，國會民主、共和兩黨罕見合作，30年來首次在國會以壓倒性多數通過旨在加速住屋建設的法案。特朗普本來也支持法案，但在最後一刻宣布取消簽署法案，企圖以此向參議院施壓盡快通過由其大力推動、旨在限制郵寄投票及要求選民投票前提交有照片身份證明的《保護美國選民資格法案》。

對此，國會兩黨領袖對特朗普為一己私利而不簽署獲兩黨支持的法案感失望及驚訝，但後者堅持己見，甚至一度形容該住屋法案「無關緊要」。

圖為於1760年10月25日至1801年1月1日期間擔任英國國王的喬治三世（George III）。（Getty）

當然法案最終必然會通過，即使特朗普不簽署法案，它仍然會在10個工作天後自動生效；他也可以否決法案，但按此前的投票結果，國會將有足夠票數推翻總統否決。可是，法案每延誤一天，備受住屋危機困擾的民眾就要遲一天才能脫困。

更甚的是，不只是民生議題受影響，國防相關的議案也因相同原因而遲遲在國會獲通過，其中包括涉及天價1.5萬億美元的年度《國防授權法》（NDAA）。

除了立法權外，開國元勛接着分別用數個小分段提到移民問題，指責英國一直試圖阻止北美十三州的人口增長，阻撓有關外國人在殖民地居住滿7年便可入籍的法律，拒絕通過其他鼓勵移居當地的法律。

這或許是歷史莫大的諷刺，如今特朗普卻將限制移民作為政治生涯的基石，過去一年在違反地方政府意願下，透過美國移民及海關執法局（ICE）等高度軍事化的移民執法機構，在明尼阿波利斯市（Minneapolis）等各大城市進行大規模非法移民驅逐行動，最終更造成2名美國公民死亡。針對國內因此而掀起的示威，特朗普甚至一度聲稱考慮引用《反叛亂法》，在特定情況下動用聯邦軍隊或聯邦化州民兵來平息國內騷亂。

有趣的是，開國元勛之後就在宣言中提到國內軍事化問題，控訴英國在和平時期，未經殖民地立法機關同意，就在當地駐紮大批武裝部隊。談到有關英國當時強迫殖民地民眾充軍時，開國元勛寫道：「他強迫......我們公民同胞充軍，反對自己的國家，成為殘殺自己朋友和親人的劊子手，或是死於自己朋友和親人的手下。」

2025年9月19日，美國華盛頓特區國會山，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免政府出現部份停擺。圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

開國元勛當然也有談及與美國獨立戰爭起因息息相關的稅收經濟問題，指責英國切斷北美十三殖民地與世界各地的貿易，並在未經人民同意下徵稅；如此重的既視感，相信不必多述，大家首要想起的，便是剛於2月遭最高法院宣布違憲、一度震盪全球市場的「對等關稅」，以及其他援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施因而同樣被推翻的關稅政策。

歷史會重演？

除了上述例子外，《獨立宣言》還有不少擁有或多或少與特朗普執政有關的既視感內容，但內容太多實不能盡錄。但問題是，這意味着特朗普是「瘋王2.0」嗎？如果是，美國又是否需要一場「美國革命2.0」？

幸運的是，比起喬治三世，特朗普面臨更多掣肘，其行政命令最近遭到法院判違憲便是一例；不幸的是，美國民眾現在要面對的，可能才是真正的「瘋王」。

學者近年實際上已陸續為喬治三世平反，認為獨立宣言以及後來的文化作品過度聚焦他本人，忽視英國當時已漸轉型為君主立憲制國家，國會及貴族才是真主的統治者。比起喬治三世精神異常的問題，美國人當時討厭的「專制」似乎更多是由英國貴族、政治統治階級政策判斷錯誤所致。

2026年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國家廣場舉行、旨在慶祝美國獨立建國250周年的美國州博覽會開幕式上跳舞。（Reuters）

可是，美國人民要面對的不再是遠洋彼岸的君王，而是特朗普那看似毫無邏輯的「瘋」。從影響深遠的關稅，到如今仍未徹底終結的伊朗戰爭，他的戰略目標、方式、時機無不充滿自相矛盾。

「歷史不會重演，但常會押韻」，在美國發動二次革命簡直是異相天開，但在11月的中期選舉中，將兩院控制權從共和黨奪過來，讓特朗普成為「跛腳鴨」總統倒是有可能。但美國人最至少應知道，當特朗普7月4日又在台上吹噓自己對《美國獨立宣言》的崇拜時，他實際上是站在歷史的哪一邊。