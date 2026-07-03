AI深偽成詐騙集團新工具　團體示警「假杜拜王子」大規模騙財騙情

一些詐騙團夥利用人工智慧深度偽造，冒充公眾人物製造愛情騙局，受害者眾多。法新社報道，菲律賓家政工人瑪麗亞在一個約會網站上認識了冒充杜拜王儲哈姆丹（筆名法扎）的騙子。兩人隨後開始在即時通訊軟件WhatsApp上聊天，騙子瘋狂地給她發送浪漫資訊。



「他甚至在我睡覺的時候也一直在給我發資訊。感覺就像中了愛情魔咒，讓我們心意相通。」

她展示的視像通話錄像顯示，騙子偽裝成王子，在螢幕上閃現，栩栩如生。他的口型與說話內容相符，但聲音卻並非王子本人。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）2026年2月公開的其中一個冒充杜拜王儲的WhatsApp戶口檔案（OCCRP網站）

「親愛的，你好，我非常感謝你的愛和支援。」

後來，騙子哄騙瑪麗亞支付10萬比索（約1.28萬港元），聲稱這是結婚證和「皇室會員卡」，並說這些可以説明她在杜拜找到工作。

當騙子提出在酒店與她見面，並索要6萬比索（約7,700港元）的預訂費時，瑪麗亞起了疑心。她仔細查看了騙子的Facebook社交平台，發現帳戶位於尼日利亞。

她切斷了所有聯繫，只發了最後一條資訊：「騙子，滾蛋！」

這只是「假杜拜王子」騙局的其中一種手法，他們既騙取錢財，也騙取同情。

冒充杜拜王儲哈姆丹（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum，筆名Fazza）的騙案近期十分猖獗，有團體呼籲關注。（網上圖片）

騙子利用哈姆丹的形象，藉助他龐大的網路影響力，有時甚至抄襲王子的詩歌來欺騙受害者。

法新社稱，在Facebook上發現多個群組冒充哈姆丹，其中一些群組擁有數千名粉絲，邀請用戶通過WhatsApp或Telegram與「王子」聊天。

這些群組發佈經過篡改但栩栩如生的圖片，其中一張圖片顯示王子單膝跪地，手捧戒指; 另一張圖片顯示他遞上一朵紅玫瑰，並配文：「親愛的，能在WhatsApp上收到『我愛你』嗎？」

越來越多人在呼籲對此提高警惕。一份名為「阻止法扎騙局」的 Change.org 請願書呼籲哈姆丹的工作人員提高公眾對冒充王室成員的詐騙分子的警惕性。這些詐騙分子使用杜拜的電話號碼，並「以捐款或偽造結婚證的名義索要大筆錢財」。

請願書指出：「詐騙分子會要求受害者在其他國家的銀行帳戶中支付大筆款項，有時甚至要求使用加密貨幣，這使得追蹤更加困難。」

全球反詐騙聯盟估計，去年全球消費者因詐騙蒙受4420億美元（約3.47萬億港元）損失。

互聯網上充斥着人工智能驅動的換臉技術和新一代動作捕捉工具。這些工具能夠生成高度逼真的影片，使用戶能夠即時精確地操控人物的動作和面部表情。

美國康奈爾大學資訊科學、市場行銷與管理傳播學教授蘭德告訴法新社：「這項技術正在迅速發展，實時視頻深度偽造技術很可能很快就會變得越來越好。」

「一旦這種情況發生，我們將幾乎無法判斷任何非面對面對話的真偽。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

