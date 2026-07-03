日本在留政令出爐　申請居留、永居手續費大幅加價

日本出入國在留管理廳公布在留手續費改定政令案顯示，更新居留資格費用與申請日本永久居留權費用將大幅度上漲。



據共同社7月3日報道，在留資格變更及在留期間更新由現行一律6,000日圓（約294港元），改按許可期間分級：3個月以下1萬日圓（約490港元）、1年3.3萬日圓（約1.6萬港元）、3年以上5年未滿6.4萬日圓（約3,130港元）、5年以上7.5萬日圓（約3,670港元）；永住許可更由1萬日圓（約490港元） 一口氣漲至20萬日圓（約9,800港元）。當日起展開公眾意見徵集，方針10月施行。

日本經濟：圖為2024年2月15日，日本東京築地場外市場，一間海鮮餐廳的員工在廚房工作。（Reuters）

新制下，3個月以上申請若走網上辦理，可獲3,000～1萬日圓（約147～490港元）折扣；永住許可則只限櫃位申請。當局同時公布減免指引：若同時符合「生活保護水準的經濟困難者」及「人道上需考量」兩項，在留可減至1萬日圓（約490港元）、永住減至2萬日圓（約980港元）。

漲費理由是「在留外國人急增，需籌措經費」，配合5月成立的《入管難民法》修正案規定居民身分費用的上限為10萬日圓（約4,900港元）、永久居留權費用的上限為30萬日圓（約1.47萬港元）。