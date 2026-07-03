日本「撞人族」街頭連撞　遭韓國壯漢教訓秒道歉　網喊大快人心

日本街頭近年頻傳刻意撞擊路人的「撞人族」事件，已成為備受關注的社會問題。一名韓國YouTuber近日在大阪目擊男子故意撞擊女性後，當場上前制止，並警告對方不要再犯。影片曝光後，不少日本網友紛紛拍手叫好。



擁有約60萬訂閱的YouTube頻道「MadBros」7月1日分享影片，畫面中可以看到一行人在大阪街頭拍攝時，一名女性工作人員表示遭路人狠狠撞到肩膀，該頻道YouTuber陸恩英本來以為對方只是不小心，但為了確認男子是否故意撞人，他立刻上前尾隨對方。

日本藍衣男子一路撞人，還不時與同行友人嬉笑。（圖／翻攝自YouTube@MadBros）

韓國壯漢強硬攔下日本「撞人族」 超解氣教育畫面曝光：

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影片顯示，一名身穿深藍色T恤的男子行走時，完全不閃避迎面而來的路人，反而不斷故意用肩膀撞擊他人，而且專挑看起來較弱勢的人下手，包括女性、外國人、長輩，甚至年幼學生。男子還不時與同行友人相視而笑，露出嘲弄般的笑容，似乎把這種行為當成娛樂。

確認對方確實是蓄意撞人後，陸恩英立刻氣勢洶洶地上前攔住男子，以韓文大聲質問：「你為甚麼一直撞別人的肩膀？」接著，他以同樣的方式與男子肩膀相撞，並嚴厲警告：「不要再撞別人的肩膀。」

面對陸恩英強硬的態度，男子露出錯愕神情，隨後以英文不斷道歉。陸恩英則警告對方「不要再這樣做了」，男子才一邊連聲道歉，一邊匆忙離開現場。

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影片曝光後，不少日本網友紛紛留言表示：

「感謝這位韓國人替我們教訓那些像變態一樣的男人」

「看到那些欺善怕惡的人，遇到身材高大的男性就嚇得不知所措，真的大快人心」

「你是英雄，日本竟然有這麼懦弱又卑鄙的男性，實在令人感到羞愧」



紛紛對他的行動表示讚賞。

日本撞人族成社會問題 外國人也受害

近年來，日本街頭刻意用肩膀或手肘撞擊路人的「撞人（ぶつかり）」行為，已被視為長期存在的社會問題。隨著近年赴日外國旅客大幅增加，來自東亞各國的觀光客受害案例也接連傳出。

此前，一名台灣女童在日本澀谷十字路口遭撞飛的影片瘋傳，引發外界對撞人族的關注。韓國女團RESCENE成員MINAMI與WONI近日在日本拍攝節目時，也曾遭一名日本男子蓄意衝撞，兩人及時閃避才未受傷。前職業電競選手、現為演員的閔燦基也透露在福岡差點遇到類似事件。

隨著情況日益嚴重，日本司法機關也開始採取較強硬的執法態度。日本法律媒體指出，依照日本《刑法》，即使被害人沒有受傷，只要能證明是故意撞擊，就可能構成暴行罪，最高可處2年以下有期徒刑，或30萬日圓（約1.5萬港元）以下罰金。

若被害人因撞擊跌倒，造成瘀傷等具體傷勢，則可能構成傷害罪，最高可處15年以下有期徒刑，或50萬日圓（約2.5萬港元）以下罰金，刑責將大幅提高。

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