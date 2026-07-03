世界盃日本藍髮哥起底！名校出身為做網紅退學 痛哭畫面吸百萬粉

2026世界盃32強淘汰賽「巴西對日本」的大戰中，一名身穿日本隊藍色球衣、染著藍髮的男球迷，因買錯波飛而孤身陷入黑黃色的巴西球迷陣營中。當日本隊最終戰敗時，他在敵營中抱頭痛哭、絕望吶喊，最後還被身旁的巴西球迷安慰並套上巴西國旗與球衣。這段畫面過程瞬間在全球網絡瘋傳，不過，有日本網民隨後起底，質疑背後竟然是一場精心策劃的營銷手段！



（IG@gamix.o7）

賽事轉播片段網上瘋傳

回顧當日賽事，日本隊在上半場先拔頭籌一度領先，可惜在下半場傷停補時階段被巴西逆轉，無緣晉級16強。比賽結束的哨聲響起時，電視直播鏡頭突然捕捉到這名坐在巴西球迷區最前排的「藍髮哥」，只見他抱頭絕叫，隨後一臉不甘地將穿在球衣外面的市松紋樣羽織（日本傳統外衣）憤而脫掉扔在一旁。身旁的巴西球迷見狀，紛紛圍上來一邊開玩笑，一邊用巴西國旗將他包起來。

而該段賽事轉播片段隨即在網上瘋傳，隨後，更有多家海外主流媒體爭相跟進報導這名日本球迷的「絕叫演出」，令他一夜之間成為全球矚目的焦點。

藍髮哥真身為百萬網紅

這位一夜爆紅的「日本藍髮哥」，其實是日本知名網紅「Gamix」。Gamix出身自大阪，過去主要在TikTok活動，2025年轉戰成為YouTuber。過去曾公開宣誓「若無法達成100萬訂閱就退出網絡圈」，為展現決心，甚至不惜從剛考入不久的日本名校關西大學退學。結果他短短半年內就成功達標，於2025年12月底成為了百萬YouTuber。

翻查Gamix的YouTube個人主頁「ガミックス」，其實他平時拍的影片本來就主打大膽搞笑和各種話題企劃。亦經常挑戰一些特別的題材，例如「在北極生活7天」以及一系列「24小時挑戰」，當中大膽的街頭整蠱和搭訕影片，像是去海灘搭訕泳裝美女，甚至曾因在街頭玩一把會噴火的劍而驚動警察到場盤問。同時，他亦非常擅長利用吸引點擊的標題，經常上傳像是「我要退出YouTube」、「被警方訊問」等充滿故事性的公告與致歉影片，平日也會找不少日本知名YouTuber聯動合作。

（YouTube截圖）

不過，Gamix的目標顯然不止於日本本土，他曾揚言要走向世界，而這次2026世界盃，便成為了他實踐野心的最佳舞台。他的IG帳號也在這段影片爆紅後，短短幾日內由原本的25萬粉絲，呈幾何級數暴增至現時的153萬人。

（IG@gamix.o7）

精密算計「爆紅3步驟」

隨著事件發酵，不少心細的日本網民質疑Gamix由始至終根本是在「擺拍」，更有網民拆解出他這場神級網絡行銷的「爆紅3步驟」：

第一步：故意買錯門票

他不惜投入高昂的門票成本與時間，故意坐進巴西球迷的核心區。在一整片黃色球衣的敵營中，唯獨他一人穿上顯眼的日本隊藍色球衣，營造出「萬黃叢中一點藍」的效果，成功鎖定全球轉播鏡頭。

（X截圖）

第二步：開拍前「極速入戲」

亦有網民指出他在鏡頭前抱頭痛哭、放聲大喊之前，其實早就做足準備。事先將自己的手機交給身旁的巴西球迷協助拍攝，甚至還特意用手把頭髮抓得更加凌亂，萬事俱備後才「進入表演狀態」崩潰痛哭。

第三步：光速聯動千萬級網紅

賽事結束後，第一時間尋找現場的巴西千萬級網紅Camila Loures合拍短片。借用對方的超強流量，再次將話題熱度推高。

（IG@gamix.o7）

網民反應兩極

有不少日本網民對此次事件反應兩極，「這絕對是故意算好的，本人還在X上瘋狂回覆海外貼文，太強了」、「國內穩紮穩打後，順著世界盃趨勢直接爆紅全球，行銷天才」。

但這番操作也徹底惹怒了不少真正的足球迷，痛批他食相難睇、消費球迷熱情，「說什麼不小心買錯巴西隊位置，根本是騙人的。怎麼看都是為了博取流量才故意買的，比追星跟風的人更讓人火大」、「宣傳手段確實厲害，但作為一個足球迷，看到他把嚎泣當成表演，心裡總覺得怪怪的」。