中國海警船連續2日在釣魚島附近　要求日本測量船停止調查

日媒引述海上保安廳7月2日報道，在日本沖繩縣釣魚島西北偏北約80公里的專屬經濟區（EEZ）內開展調查活動的測量船「光洋」號被中國海警局船隻要求停止作業。日本政府已通過外交渠道向中方提出抗議。據報道，這是中國海警局連續兩日要求日方停止調查。



共同網引述海上保安廳報道，該船當時正在進行與大陸架相關的基礎海底調查，7月1日下午4時20分左右，中國海警船通過無線電聯繫日方要求其離開。該要求一直持續到晚上8時半左右。「光洋」號當時回應稱「正開展按照國際法的正當調查活動」，並繼續進行調查。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

據報道，中國海警局6月30日也曾要求海上保安廳旗下的測量船「拓洋」號停止在專屬經濟區內的調查作業。海上保安廳旗下的測量船被中國船隻要求停止調查的情況在2010年和2012年也曾出現過。

日本官房長官木原稔日前聲稱，中方要求「不可接受」，「已通過外交渠道向中方提出抗議」。

中国外交部发言人郭嘉昆6月29日在例行記者會上重申，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，中方有關部門在該海域開展相關活動，合理合法、無可非議。

2026年7月2日，日本海上保安廳旗下測量船「光洋」號在沖繩縣釣魚島西北偏北約80公里的專屬經濟區（EEZ）內被中國海警局船隻要求停止調查作業。圖為「光洋」號。（日本海上保安廳網站）

日本、菲律賓繞開中方擅自啟動所謂「海域劃界談判」，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害中方海洋權益，中方絕不允許。