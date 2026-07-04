俄羅斯燃油短缺帶動電動車銷情　英媒：中國品牌成最大贏家

由於燃油危機導致俄羅斯大部分地區加油站排起長龍、油價飆升，莫斯科一間汽車經銷商正努力滿足人們對來自中國的電動車的需求。



近幾周來，烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施的攻擊不斷升級，導致汽油和柴油供應緊張，大多數地區都實施了限油措施。

據路透社計算，部分地區的零售汽油價格已攀升至歐洲最高水平之列。

俄羅斯國土遼闊、氣候惡劣、充電網絡有限，這些因素都制約了當地電動車市場的發展。但日益嚴峻的燃油挑戰正促使一些車主轉向電動車。

EN Cars是一間專門銷售中國品牌汽車的公司，創始人扎別林（Yevgeniy Zabelin）7月1日（周三）向路透社表示，公司目前每天都售出兩至三輛中國品牌電動車，而幾周前，一個月才能售出兩三輛。

他說：「自燃油形勢變得複雜以來，需求已成倍增長。」他補充道，無論是經濟型車型還是高端車型，消費者的興趣都在上升。

分析機構Autostat的執行董事烏達洛夫（Sergei Udalov）指出，電動車和插電式混合動力汽車的銷量正在增長，但仍然很低，因為製造商和進口商沒有為應對汽油危機做好準備，庫存不足。

2026年7月1日，俄羅斯莫斯科EN Cars經銷店的展廳裏，車輛整齊地排列在一起。（Reuters）

但他認為，如果危機持續下去，銷量將在不久的將來出現顯著增長，中國將成為主要受益者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

