世界盃｜韓國警方對任命違法展開調查　前教練洪明甫倉皇避走美國

韓國隊在世界盃小組賽出局引起國內民眾不滿，主教練洪明甫日前雖已引咎辭職，惟未能平息這場風波，韓國首爾警方已對韓國足協任命洪明甫是否存有不當影響展開調查。而返國僅兩日的洪明甫，被韓媒拍到已在7月3日（周四）啟程前往洛杉磯。他在機場向記者表示：「有些話想說，但總有一天會真相大白」。



洪明甫被拍到已啟程前往洛杉磯：

據韓國廣播公司MBC報道，在韓國隊於2026年世界盃小組賽出局後辭職的洪明甫，在仁川國際機場登機前往洛杉磯前向記者發表上述言論。從畫面可見，他當時頭戴壓低帽簷的帽子和口罩。

據韓國先驅報報道，洪明甫在機場向記者談到A組最後一場賽事對南非，他為自己頗具爭議的決定，讓隊長孫興慜替補上場的決定辯護。

洪明甫表示：「我認為沒有人能斷言（讓孫興慜替補）這個決定是否正確。」洪明甫強調陣容是在與教練團充分討論後確定的。 「在對陣捷克的首場比賽中，當吳賢揆入替孫興慜出場後，沒有人想到他會打入致勝球，而當我們再次做出同樣的選擇時，卻沒有得到預期的結果。」

孫興慜被廣泛認為是亞洲足球史上最偉大的球員之一，但他在本屆世界盃的出場時間並未達到預期。他在小組賽首戰對捷克的比賽中首發出場，但在第69分鐘被吳賢揆換下。孫興慜在第二場對墨西哥的比賽中再次首發，但在第57分鐘被吳賢揆換下。孫興慜並未首發對南非的第三場比賽，而是在下半場才被換上場。

韓國隊最終以一勝兩負、淨勝球為-1的戰績排名第34位，未能晉級淘汰賽階段。這一早出局引發全國範圍的強烈不滿，主教練洪明甫也因此辭職。

當被問到隊內矛盾是否是導致韓國隊出局的原因時，洪明甫否認了這些說法。

他表示：「球隊內部不存在任何矛盾。」

洪明甫還駁斥了有關效力德甲門慕遜加柏的卡斯特羅（Jens Castrop），因違反隊規而被迫缺席韓國前兩場小組賽陣容之外的傳聞。

洪明甫指：「這完全是無稽之談。」

對於部份國會議員呼籲就韓國足協任命洪明甫為國家隊主教練一事，以及足協的整體運作舉行聽證會，洪明甫沒有發表評論。據報道，洪明甫和韓國足協主席鄭夢奎正被考慮作為證人出席聽證會。

報道指，洪明甫預計將暫時留在洛杉磯休息一段時間。