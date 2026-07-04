特朗普今赴總統山發表演說　為美國慶祝建國250週年揭幕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於當地時間7月3日晚上（本港時間4日上午）在拉什莫爾山（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）發表演說，為一連串慶祝美國建國250週年的活動拉開序幕。



據美國廣播公司（ABC News）報道，特朗普將於美東時間3日晚上10時30分（本港時間4日上午10時30分）在著名的國家紀念碑發表演說。

2026年7月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於當地時間晚上（本港時間4日上午）在拉什莫爾山（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）發表演說，為一連串慶祝美國建國250週年的活動拉開序幕。（Reuters）

總統山的慶祝活動將包括飛行表演、軍樂隊演奏和向軍隊致敬。據國家公園管理局稱，活動將以大型煙火表演達到高潮，這將是多年來該國家紀念公園的首場煙火秀。

特朗普將搭乘全新的空軍一號飛往南達科他州基斯通。本週較早時候，特朗普首次乘搭這架專機前往北達科他州，出席羅斯福總統圖書館的開幕儀式。

報道指，特朗普上一次在總統山發表演說是在2020年，當時正值他第一個總統任期，美國正努力應對新冠疫情。

特朗普過往曾暗示想將自己的頭像刻在山上，與喬治華盛頓、傑佛遜、羅斯福及林肯的頭像並駕齊驅。在2020年發表演說後，他稱這是一個「好主意」。但就他第二個任期而言，迄今為止，尚未有任何實質進展可以使之成為現實。

2026年7月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於當地時間晚上（本港時間4日上午）在拉什莫爾山（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）發表演說，為一連串慶祝美國建國250週年的活動拉開序幕。（Reuters）

特朗普這次再度造訪總統山，正值華盛頓即將舉行盛大的7月4日慶祝活動之際，外界關注他是否會在演說中再次提及將自己的頭像加入總統山的想法。