美軍一名少校在國會前呼籲彈劾特朗普遭逮捕　空軍稱將展開調查

美國一名空軍少校7月1日在國會大廈台階上發表演說，呼籲彈劾總統特朗普（Donald Trump）與副總統萬斯（JD Vance），隨後遭警方拘捕。美國空軍其後表示，將對這名軍官展開調查。



綜合美媒報道，空軍少校Jason Watson在記者會上表示，自己是一名現役軍人，他穿上軍服，由德州民主黨眾議員格林（Al Green）陪同。他解釋，特朗普在沒有緊急情況、國家利益也沒面臨迫在眉睫重大威脅的情況下，下令對委內瑞拉、古巴及伊朗等採取軍事行動，是違憲僭越國會權力，違反《戰爭權力條款》（War Powers Clause）。

他說：「這些違法行為導致13名軍人喪生、數百人受傷。因此，總統與副總統必須被彈劾、定罪並解除職務。」他還列舉多項不滿，包括政府效率部（DOGE）的問題、國土安全部（DHS）主導的大規模遣返行動，以及多宗移民執法爭議等。他在記者會上再次呼籲彈劾川普與范斯，最後朗誦美國空軍就職誓詞。

報道指，這名少校被捕並非因主張彈劾正副總統，而是因為依照規定，示威者如果要在國會大廈台階上公開發言，全程都必須有一名國會議員陪同，但當時陪同他的議員已離開現場。

此外，報道指美國現役軍人必須遵守《統一軍事司法法典》（Uniform Code of Military Justice），服從命令，也不得穿着軍服參加政治集會，因此公開表達政治異議相當罕見。該名少校或面臨軍法審判，或依《統一軍事司法法典》受到紀律處分。