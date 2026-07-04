酷熱天氣襲美國　刺激用電需求　當地最大電網啟動緊急限電

美國最大電網運營商PJM Interconnection LLC周五（7月3日）宣布啟動緊急警報，已加入緊急限電計劃的用戶必須減少用電量，以應對發電機故障、輸電線路過載及空調用電需求激增等多重挑戰。



路透社報道，PJM說，緊急限電命令適用於與電力公司簽訂相關合同的工業和居民用電用戶，這些合同規定用戶在緊急情況下必須減少用電量，並會獲得相應的補償。

PJM說，發布警報是為了增加系統儲備，避免在美國東部時間3日傍晚6時左右的用電高峰期出現停電。

PJM在緊急程序網站宣布啟動二級能源緊急警報（EEA2），官方給出的觸發原因是已無法滿足預期的能源需求。

2026年6月29日，美國紐約市，民眾在炎熱的天氣於華盛頓廣場公園消磨時光。由於預報顯示危險的高溫天氣將影響紐約市，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）啟動該市的高溫應急計劃。（Reuters）

PJM指出，造成當前供電緊張的原因包括：發電機組出現大規模故障、高壓輸電線路嚴重過載，以及中大西洋地區持續高溫推動空調用電量急劇攀升。

本周以來，隨着用電需求逼近20年前創下的165.6吉瓦（GW）的歷史最高紀錄，PJM電網加大了節電規模。

北半球受到酷熱天氣侵襲，其中在美國麻省，一個長者中心的設施因為炎熱而被迫暫停開放。（Reuters）

與此同時，美國中東部大片地區遭危險熱浪襲擊，打亂了當地為慶祝7月4日美國建國250周年而準備的一系列活動，首都華盛頓及其他地方被迫取消或推遲數十場遊行、音樂會和煙花表演。

美國國家氣象局說，周五有超過1億8500萬人處於高溫預警之下，約佔美國總人口一半以上，部分地區的體感溫度最高可達到攝氏46度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

