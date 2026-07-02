佛州粗心父親忘送托育！1歲半兒被遺留車內　遭高溫「活活烤死」

美國佛州發生幼童被熱死悲劇，一名父親誤以為已將18個月大的兒子送到托育中心，實際上卻將孩子獨自留在高溫車內數小時，直到下午前往接孩子時，才驚覺兒子從未下車，男童已不幸死亡。



接孩子才驚覺「根本沒送到托育中心」

美國《紐約郵報》報導，這起事件發生於佛州普蘭泰申市（Plantation），警方表示，6月30日下午約5時30分接獲通報，指一輛車內有一名死亡兒童，消防人員到場後證實男童已明顯死亡。

佛州粗心父親將孩子獨自留在高溫車內數小時，導致其不幸死亡。（示意圖/Unsplash）

托育中心負責人透露，這名18個月大的男童原本應由父親當天上午送到學校，但父親忘記孩子仍坐在後座，直接開車去上班。直到下午返回托育中心接孩子時，父親才發現孩子根本沒有入園。負責人打開車輛後座車門時，赫然發現男童仍在車內，立即報警求助。

根據氣象資料，事發當天普蘭泰申市最高氣溫達攝氏34度，體感溫度更高達攝氏39度，密閉車內溫度更高，恐足以致命。這也是佛州今年第3起幼童因被遺留車內而死亡的案件，根據美國非營利組織「Kids and Car Safety」統計，自1990年以來，全美已有超過1100名兒童死於車內中暑，其中88%為3歲以下幼童，平均每年約有40名兒童因此喪命。

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