歐洲熱浪｜法國超市冷氣機減價　大批民眾搶購衝突大打出手｜有片

法國近期飽受熱浪困擾，7月2日（周四），數百人湧入巴黎及其周邊地區的利得超市（Lidl），爭相搶購特價冷氣，期間爆發衝突和爭吵。網上影片可見，在超市開門前，就已經有大批民眾在門外等候，當門店開始營業，大批民眾爭先恐後試圖進入店內，有人向他人揮拳，有人試圖搶走別人手上的冷氣機，亦有人死抱着好不容易搶回來的冷氣機，場面非常混亂。



法國民眾為搶購冷氣機大打出手：

據法媒報道，由於其他地方很少有低於1200歐元（約10760港元）的冷氣機出售，警方接到報警後前往至少兩間超市處理混亂。當時，大批人潮湧入利得超市，試圖搶購售價低至179歐元（約1600港元）的入門冷氣機。

查奧雷（Mousa Traore）和其他大約200名顧客在巴黎北部一家小型利得超市（Lidl）外等了一個多小時，他說之前被告知只有兩台冷氣機在售。

他笑着表示：「但後來警察來了，我們又被告知一台也沒有了。我想是警察把它們拿走了。」

民眾為了搶冷氣機而動手：

法國剛經歷了一場破紀錄的熱浪，導致不少人離世、醫院不堪重負、學校停課、音樂節取消。氣象部門預測，本週末將迎來新一輪高溫天氣。

由於法國夏季歷來溫和，很少有家庭和學校配備冷氣，這使得它們難以應對日益頻繁的熱浪。科學家表示，熱浪與全球暖化密切相關。

冷氣問題已成為法國政治風向標。主要的極右翼反對黨批評政府沒有為高溫天氣做好準備，而生態學家則警告說，全民使用冷氣會消耗大量能源。

據報道，雖然利得超市的顧客大多情緒平和，但有人試圖插隊，引發爭執。

超市內不少人為了搶冷氣機而爭執：

一位經理在顧客的圍攻下表示：「你們不離開，我就不開門。」另一位員工告訴記者，超市只有兩台冷氣。

他拒絕透露這兩台空調是否已經售出。

數百人湧向塞夫蘭的一家超市，排隊等候的車輛堵塞了這個北部貧困郊區的中心。附近的利夫里-加爾根郊區的情況也大致相同。

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一位名叫洛洛的當地居民表示：「我放棄了，這太瘋狂了。我把車停在幾個街區外，步行過來，但停車場裡已經排起了長隊。根本擠不進去。」