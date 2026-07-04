特朗普與內塔尼亞胡通話　雙方同意不久將來在美國會晤

以色列政府7月3日表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，並同意於不久將來在美國會面。



《以色列時報》及《紐約郵報》等傳媒報道，以色列總理辦公室的聲明提到，內塔尼亞胡致電特朗普，慶祝美國獨立250週年，並形容美國是全球自由的保證人，以色列亦極度讚揚美以之間的密切關係。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，內塔尼亞胡就沒有訪問華盛頓，而雙方關係最近受到美國推動與伊朗達成停火協議，並要求以色列停止攻擊黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）影響而陷入緊張。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

特朗普曾在6月初批評內塔尼亞胡繼續攻擊黎巴嫩的做法是「瘋狂」，稱自己為內塔尼亞胡保住面子，否則對方早已有為階下囚。不過特朗普其後強調與內塔尼亞胡關係仍然良好，稱大家仍然合作愉快，惟特朗普其後在另一次與內塔尼亞胡通話時，則警告對方謹言慎行，避免以色列孤軍面對伊朗。

以色列最終在6月20日與美國及黎巴嫩簽署三邊協議，推動區內恢復和平。

而在特朗普與內塔尼亞胡通話的同一天，後者在社交平台X發文，否認《紐約時報》關於以色列企圖暗殺伊朗談判代表的講法。