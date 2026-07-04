格陵蘭持續遭美國施壓　自治總理：絕不出售當地島嶼

格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）說，美國仍持續施壓，試圖取得格陵蘭島，但格陵蘭島「絕不出售」。



新華社報道，尼爾森周五（7月3日）在法國出席一場公開活動時說，一年多以來，美國沒有放棄取得格陵蘭島的意圖，對格陵蘭島施加「嚴重」「不可接受」的壓力，「至今仍看不到盡頭」。

他強調：「格陵蘭島不會放棄自決權，我們不會放棄自身價值觀，格陵蘭島絕不出售」。

2026年1月28日，法國總統馬克龍、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）和格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）在法國巴黎愛麗舍宮會晤時向媒體發表講話。（Reuters）

尼爾森還說，與美國直接對話是解決問題的「正確方向」，格陵蘭島願與「志同道合」的歐洲國家在關鍵礦產、能源、水力發電等方面加強合作。

格陵蘭島是丹麥的海外自治領地，享有高度的內部自治權。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年重返白宮後，多次揚言要得到格陵蘭島。這一表態導致美國與丹麥乃至更多歐洲盟友關係緊張。

2026年5月21日，格陵蘭島努克（Nuuk），大量民眾聚集抗議美國新領事館的開幕。（Reuters）

美國駐丹麥大使豪韋里（Kenneth A. Howery）今年5月21日在格陵蘭島首府努克（Nuuk）出席美領事館新址啟用儀式時稱，特朗普已排除使用武力「接管」格陵蘭島的可能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

