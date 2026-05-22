格陵蘭民眾抗議美國新領館開幕：向特朗普說不　叫美國滾蛋

數百名格陵蘭（Greenland）民眾5月21日（周四）聚集在首都努克（Nuuk）新建的美國領事館外，抗議美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖增加對格陵蘭的影響力。有示威者表示，要向特朗普說不，並讓他知道「不就是不」，亦有人舉起「讓美國滾蛋」（Make America Go Away）的標語。



據英國廣播公司（BBC）報道，抗議活動組織者方丹（Aqqalukkuluk Fontain）說：「我們的政府已經明確告知特朗普及其政府，格陵蘭島絕不出售。」

當天，數百名抗議者穿過市中心，高呼「格陵蘭島屬於格陵蘭人」，隨後背對領事館，靜默站立。

2026年5月21日，數百名格陵蘭（Greenland）民眾聚集在首都努克（Nuuk）新建的美國領事館外，抗議美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖增加對格陵蘭的影響力。有示威者表示，要向特朗普說不，並讓他知道「不就是不」，亦有人舉起「讓美國滾蛋」（Make America Go Away）的標語。（X@phillipsoninst）

此次抗議活動，為美國格陵蘭特使蘭德里（Jeff Landry）本周首次訪問格陵蘭島畫上了句號。

蘭德里5月17日未獲得官方邀請抵達格陵蘭島訪問，引發爭議。他20日（周三）結束訪問前說：「我認為現在是美國重新把足跡帶回格陵蘭的時候。」

特朗普多次強調，美國必須控制格陵蘭，否則這座北極島嶼可能落入中國或俄羅斯勢力範圍。他在去年12月委任路易斯安那州共和黨州長蘭德里為格陵蘭特使。

其中一名抗議者告訴BBC，蘭德里的來訪是對格陵蘭人民的不尊重。「我們必須表明這種行為是不對的。」

另有抗議者質疑美國為何需要在格陵蘭設立領事館。

蘭德里日前接受格陵蘭媒體採訪時，試圖煽動格陵蘭人爭取獨立。「我認為有一些絕佳的機會，可以真正幫助格陵蘭人擺脫依賴，走向獨立。」

他說，特朗普也希望看到格陵蘭實現經濟自主。

民調顯示，大多數格陵蘭人贊成有朝一日脫離丹麥獨立，但由於經濟等問題有待解決，格陵蘭政府目前沒有獨立計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

