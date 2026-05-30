格陵蘭獨立派領袖因特朗普改變立場：寧選丹麥不要美國

美國總統特朗普（Donald Trump）多次公開揚言要「買下」甚至「不排除以軍事手段奪取」格陵蘭，引發當地政治風向劇變。長期主張脫離丹麥獨立的格陵蘭政治人物，如今紛紛轉向支持與丹麥維持更緊密關係，擔心一旦失去丹麥保護，格陵蘭會淪為美國囊中物。



78歲的林格（Aqqaluk Lynge）是格陵蘭獨立運動的代表人物之一，1970年代參與創立主張獨立的政黨「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit），長期批評丹麥殖民統治， 呼籲格陵蘭擺脫外來控制。

如今，他卻認為格陵蘭必須繼續留在丹麥版圖內，以抵禦來自美國的威脅。

林格接受路透社訪問時說：「我們感到被美國背叛了。我們正處在非常艱難的境地，如今唯一能拯救我們的，只有丹麥和歐洲。」

格陵蘭是丹麥的自治領地，人口約5萬6000人，長期由主張獨立的政黨主導政壇。

特朗普今年初重返白宮後，再度公開要求取得格陵蘭控制權，甚至威脅若丹麥拒絕出售，不排除動用軍事力量。這一系列言論徹底改變了當地政治氛圍。

格陵蘭是丹麥的自治領地，人口約5萬6000人，長期由主張獨立的政黨主導政壇。 （Reuters）

親丹麥政黨崛起 獨立派失勢

在特朗普言論陰影下，格陵蘭去年3月舉行選舉。親丹麥並主張循序漸進推動獨立的民主黨（Demokraatit）支援率從約9%飆升至30%，躍升為最大黨並組建新政府; 長期高舉「立即獨立」旗幟的激進政黨則明顯失勢。

格陵蘭外長埃格德直言：「我們的夢想是實現自決，但眼下我們必須先保護未來。 如果美國接管我們，自決的夢想將不復存在。」

丹麥數百年前開始殖民格陵蘭，至今仍掌控格陵蘭外交與防務。當地社會對殖民歷史積怨甚深，包括1960至70年代未經同意為數以千計因紐特婦女和女童植入避孕器、強制安置兒童等爭議。丹麥近年已就部分歷史問題道歉並作出賠償。

有民調顯示，大多數格陵蘭人贊成有朝一日脫離丹麥獨立，但由於經濟等問題有待解決，格陵蘭政府目前沒有獨立計劃。 （Reuters）

民眾開始囤糧備彈 「被吞併」的恐懼蔓延

林格的立場轉變，也折射出不少格陵蘭人的心態變化，其中包括在當地紮根多年的商界人士。

出身丹麥、在格陵蘭生活數十年的礦業高管延森（Bent Olsvig Jensen）說，他並不完全相信美國真的會動武，但仍決定與21歲兒子討論這一可能性。當兒子告訴他想購買彈藥，為潛在衝突做準備時，他感到十分震驚。

他透露，自己曾在1990年代隨丹麥軍隊駐紮波士尼亞，深知戰爭對國家和人民的巨大傷害，「那是你最不願見到的事」。但他也坦言，為兒子敢於對抗全球超級大國的勇氣感到一絲自豪。

另有兩名當地商界人士說，他們已開始儲備食物和彈藥，以應對潛在的安全威脅，並稱身邊不少人也在做類似準備。

特朗普多次揚言奪取格陵蘭所引發的不安情緒，已對當地社會造成明顯心理衝擊。

根據格陵蘭一家公共衛生機構上月發佈的研究報告，過去一年感到心理困擾的居民比率，從7%激增至31%。研究團隊在分析308份問卷後指出，特朗普威脅要吞併格陵蘭「顯著影響了島民的心理健康與福祉」。

2026年1月23日，格陵蘭島努克，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）到訪當地，與格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）會晤。（Reuters）

丹麥與美國磋商 格陵蘭表態「選丹麥」

面對外界關切，一名白宮官員說，華盛頓正與格陵蘭和丹麥展開磋商，以解決美國對國家安全方面的關切，並對談判進展持樂觀態度。

美國國務院說：「我們相信能夠找到一個既能保障美國國家安全，又能顧及丹麥和格陵蘭關切，並能大幅改善格陵蘭人民未來發展機遇的解決方案。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）後，曾明確表態支持丹麥。「我們正面對一場地緣政治危機，如果此刻必須在美國與丹麥之間作選擇，我們選擇丹麥。」

對一生為獨立奔走的林格而言，這樣的現實選擇格外沉重。

他感歎，建立獨國的夢想必須停止。「令人遺憾的是，我們活在這樣的時代，很難讓人接受那些夢想終究只是夢想，永遠無法成真。」

本文獲《聯合早報》授權刊載

