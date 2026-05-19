美媒：特朗普謀求格陵蘭永久駐軍及投資審查權　重點針對中俄

持續緊張的美伊局勢讓外界淡忘了美國總統特朗普對格陵蘭島的執念，但其實過去4個月，美國一直與丹麥、格陵蘭方秘密談判。



《紐約時報》5月18日披露，這些談判原本旨在為特朗普此前提出的「軍事接管格陵蘭島」強硬言論尋找緩衝，但美方的要求不僅涉及擴大其在格陵蘭島的軍事存在，還要求在該島未來重大資源和基礎設施投資項目中擁有「事實上的否決權」，重點阻止中國和俄羅斯獲得當地資源開發機會，這讓丹麥和格陵蘭方面深感擔憂。

2026年1月17日，人們揮舞著格陵蘭島國旗，聚集在美國領事館前，抗議美國總統特朗普宣佈的吞併格陵蘭島的意圖。（Getty Images）

據英國路透社報道，特朗普任命的「格陵蘭島特使」、路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）17日抵達格陵蘭島首府努克，並於18日與格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）、分管外交、商業和礦產事務的官員埃格德（Mute Egede）舉行了會談。尼爾森會後表示，自治政府與美國的談判「取得了進展」，但格陵蘭島「不出售」，格陵蘭人民的自決權「不容討論」。

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雙方都沒有透露更多關於談判具體內容的細節。不過，《紐約時報》援引知情官員消息稱，美國在一系列談判中正試圖修改1951年與丹麥簽署的格陵蘭島防務協議，確保即便格陵蘭未來實現獨立，美國軍隊仍可無限期駐紮當地。

該報指出，這實際上是一項永久駐軍條款，引發格陵蘭島居民的強烈不滿，認為這將嚴重限制格陵蘭未來主權空間。

據報道，五角大樓近期已派遣一名海軍陸戰隊軍官前往格陵蘭島納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq），考察二戰時期的機場、港口以及駐軍設施。二戰和冷戰時期，美軍曾在該島上擁有約17處軍事設施，並駐紮有數千名士兵，但目前其在格陵蘭島只有皮圖菲克太空基地還在運轉。

納薩爾蘇瓦克圖片。二戰和冷戰時期，美軍曾在該島上擁有約17處軍事設施。（Wikipedia）

美軍北方司令部司令格雷戈裏．吉洛特最近在採訪中稱，格陵蘭島未來將成為美國北極防禦體系的重要節點，與阿拉斯加和加拿大的雷達站、軍事基地形成聯動網絡。美軍還希望建設一個水港和一個特種作戰部隊基地，這些部隊將輪流到格陵蘭島進行訓練和演習。吉洛特指出，這些安排將通過1951年美丹簽署的格陵蘭島防務協議來實現。

此外，格陵蘭島擁有豐富的石油、鈾、稀土等戰略資源，隨着全球氣候變暖導致北極冰層融化，該地區的地緣戰略價值持續攀升。美媒披露，美國還在與格陵蘭方探討在這方面的合作。

了解談判情況的官員稱，美國人正在努力建立嚴格的審查機制和否決權，以確保俄羅斯或中國不會獲得任何重大基礎設施或資源項目。這並不是美方第一次擾亂中企在格陵蘭島的正常商業活動。2018年，一家中國企業曾參與競標島上多個機場建設項目，但在美國施壓丹麥後，格陵蘭方最終選擇由丹麥企業承建相關項目。

不過，知情官員表示，美方的要求遭到格陵蘭和丹麥方面的反對，他們不希望美國擁有投資否決權，認為這將侵犯格陵蘭的主權。但由於格陵蘭缺乏獨立情報能力，三方正討論一項由丹麥負責審查外國投資、美國提供意見的替代方案。

知情官員表示，美方的要求遭到格陵蘭和丹麥方面的反對。（Getty Images）

報道分析稱，談判的結果可能是，格陵蘭沒有增加其主權，反而讓丹麥對這個長期爭取獨立的島嶼擁有了更大影響力。尼爾森在其辦公室接受採訪時表示，他無法「透露談判的具體細節」，但格陵蘭在與誰做生意方面應該擁有最終決定權。

而對於格陵蘭人的擔憂，即與美國開展商業合作將迫使他們放鬆採礦規則，尼爾森回應說，「我們有非常嚴格的環境法規，而且這種情況會一直持續下去」。

「我都快說膩了。」尼爾森重申，

格陵蘭獨立問題以及格陵蘭與丹麥的關係，必須由我們內部決定，這不是美國人或其他任何人應該干涉的事情。

《紐約時報》指出，儘管如此，格陵蘭領導人仍然感到他們正面臨壓力，被迫做出其他讓步，而他們在這些談判中幾乎沒有籌碼。

「這一切都不公平。」格陵蘭島議會外交與安全政策委員會主席皮帕盧克．林厄說，「感覺要麼全贏，要麼全輸。最好的結果就是不被入侵或控制。」

格陵蘭前外交部長、現議員薇薇安．莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）表示，如果伊朗戰爭和俄烏衝突結束，可能會給格陵蘭帶來麻煩。她擔心特朗普會重拾對北極的執念，俄羅斯也會將目光轉向北極。

格陵蘭前外交部長、現議員薇薇安．莫茨費爾特。（Getty Images）

莫茨費爾特稱，她和其他格陵蘭政界人士正在為6月14日特朗普生日和7月4日美國獨立日做準備，「如果他要實現讓美國再次偉大的政策，他會利用這樣的日子」。

美國國務院全球公共事務助理國務卿Dylan Johnson在一份聲明中表示，對於特朗普提出的國家安全和經濟問題，「各方均無異議，我們將繼續談判，以期從根本上解決這些問題」，

這位總統不會讓問題懸而未決，留給未來的總統去處理。

報道稱，自今年1月特朗普威脅要吞併格陵蘭島以來，格陵蘭、丹麥和美國已在華盛頓舉行了大約5次會談，他們希望達成一項能讓反覆無常的特朗普接受的協議，而流出的消息清楚地表明，談判仍有很長的路要走。

格陵蘭官員擔心，美國的要求過於苛刻，嚴重侵犯了格陵蘭的主權。儘管丹麥和美國官員一再聲稱格陵蘭的未來掌握在島上5.7萬居民的手中，但格陵蘭官員表示，美國的要求將束縛他們數代人的手腳。

格陵蘭議會議員尤斯圖斯．漢森直言，如果美國人得逞，格陵蘭就永遠不會有「真正的獨立」，「我們不妨也升起自己的國旗」。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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