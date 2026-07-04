日本食品減稅政策惹多重分歧　專家：效果僅能維持一年多

日本政府原規劃調降食品消費稅政策，如今該願景陷入朝野、黨內雙重分歧。有分析指，高市早苗力拼的減稅政策落地前景趨於不明，即使落實效果或有限。



據日媒報道，日本國會會議提出中期方案，擬自2027年4月起，兩年內將食品飲料消費稅由8%降至1%，並將1%的稅收轉作精準補貼財源，形同稅率歸零，相關補貼預定2029年度上路。

該方案引發多方反對，在野黨意見分歧且普遍抵制，部分黨派要求永久零稅率，亦有勢力質疑減稅衝擊經濟，朝野對立導致使法案審議陷入停擺，原定6月底出爐的政策結論宣告難產。

高市早苗2025年10月4日當選日本自民黨黨總裁（Reuters）

執政自民黨內部同樣爭議不斷，既有聲音主張兌現全面零稅競選承諾，也有人士憂慮每年5兆日圓（約2445億港元）財源缺口將惡化財政，黨內對立持續延燒。

官員坦言，若夏季前未敲定方案，將趕不及明年4月落實減稅。經濟學家試算，減稅可讓食品價格同比下降7%，但對比近年年均5.8%的食品漲幅，此次減稅紅利僅能維持約1年3個月，效果短暫。