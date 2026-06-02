日本擬2027年4月實施食品減稅　1%稅率方案或優先上路

日本政府與執政聯盟啟動政策協調，針對食品、非酒精飲料實施為期兩年的消費稅調降政策，當前政策討論以「降至1%」為最高可能性方案，若業者收銀系統更新進度超前，也不排除直接調降為0%。



據日媒《每日新聞》報道，執政陣營希望2027年4月前落實減稅，以作為政績爭取民意支持。根據規劃，若確定1%稅率，日本政府預計於今秋臨時國會完成法案審議；若要實施0%稅率，則可能延長原定7月17日結束的國會會期，以便加速立法。

2026年5月25日，大阪一家餐廳的櫥窗展示受歡迎的日本料理，包括咖哩飯、蛋包飯和炸豬排。（Getty）

方案差異主因是系統修改時程，業者反饋，0%稅率需約一年改修時間，1%非零稅率僅需半年，更利快速落地。民調顯示，超四成民眾支持「先降1%、盡快上路」，僅約26%堅持零稅率。不過，執政黨擬以每年約6000億日圓（約295億港元）補助民眾，打造「實質零稅」效果。

雖然首相高市早苗競選時主張「食品消費稅歸零」，但政府擔心堅持零稅率造成政策延宕，反而引發民怨。經產省本週將提交系統改善評估，供政府敲定最終方案。