高市早苗停收食品消費稅政綱奏效　大雪無阻家鄉投票率稱冠

日本2月8日舉行的眾議院選舉塵埃落定，首相高市早苗領導自民黨大勝，單獨奪得眾議院三分二議席。高市主打積極財政政策，並主張暫停徵收食品消費稅，成功爭取選民支持，她選後表明會加快推動相關工作，冀減輕當地家庭生活負擔。



時事通信社9日報道，今屆投票率為56.26%，雖然是二戰後第五低，但仍比上屆2024年的眾議院選舉53.85%為高。而這次投票正值日本大部分地方下大雪，外界一度憂慮影響選民投票意慾，不過由於預先投票的選民人數創下新高，因此惡劣天氣對投票率影響有限。

圖為2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部，為該黨當選候選人的名字貼上紅花。（Reuters）

報道提到，青森、秋田、山形、富山、福井、和歌山、鳥取和島根8個縣的投票率比上屆為低，其中鳥取縣的投票率只有47.69%，屬全國最低；至於高市早苗家鄉的奈良縣投票率則達62.17%，成為全國之冠。

自民黨取得眾議院控制權，高市選前承諾暫停食品消費稅的「長年夢想」成為吸票關鍵，即使有選前分析估計她或因為獲強大民意支持，為該計劃提供放棄空間，但高市選後表明會加快兌現承諾。

日本在2019年10月1日將消費稅上調至10%，而蔬果等食品的稅率則維持在8%。不過高市早苗表明會在選後暫停食品消費稅，（Getty Images）

不過路透社指出，暫停徵收食品消費稅意味當地庫房少收5萬億日圓（約2463億港元）收入，相等於日本年度教育預算，如何從其他盈餘填補將會是高市政府的一大挑戰。