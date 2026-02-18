高市早苗連任　重申取消食品消費稅2年　IMF警示財政風險

日本首相高市早苗在2月18日眾議院全體會議的首相指名選舉成功連任，內閣成員全體留任，她18日晚上舉行記者會時，強調將履行自民黨關於取消食品消費稅2年的承諾。國際貨幣基金組織（IMF）較早前建議日本政府避免下調消費稅，以免加劇財政風險。



日本放送協會（NHK）報道，高市早苗在記者會上指「從今天起，高市內閣2.0正式成立。」她指所有大臣都具備在其各自政策領域領導工作的資質，決定全部留任。

高市早苗又表示已獲得民意授權，例如是推行「負責任的積極財政政策」、加強安全政策及加強政府情報職能，形容得到「民眾強力支持」。

日本首相高市早苗2026年2月18日在成功連任後會見傳媒（Pool via REUTERS）

她又表示會呼籲各方合作，盡早召開會議，以落實自民黨競選時提出的取消食品消費稅兩年的承諾。

她稱將加快審議相關事宜，例如是具體實施時間表和資金來源，在不發行特別政府債券的情況下，實行兩年的零食品消費稅率。

在高市早苗準備就暫停食品消費稅計劃推進討論之際，IMF於18日表示，日本政府應避免 下調消費稅，因為這項缺乏針對性的措施會侵蝕財政空間，並推升財政風險。

IMF承認若將稅收暫停範圍限定在食品且設定為臨時措施，將有助於減輕財政影響。但IMF也強調更有效的通脹紓困措施應做到預算收支中性、有明確期限，並針對弱勢家庭和企業。