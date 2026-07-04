獲美國取消進口鑽石關稅　比利時業界向特朗普送贈奢華金戒指

在美國7月4日國慶前夕，比利時鑽石業界向美國總統特朗普（Donald Trump）送贈一枚用18K金打造、鑲嵌321顆天然鑽石和75顆寶石的奢華戒指。美媒指，這是出於美方之前取消對當地鑽石的進口關稅。



比利時安特衛普世界鑽石中心（Antwerp World Diamond Center）把戒指交予美國駐比利時大使Bill White，以轉交給特朗普。特朗普之前在預先拍攝的影片中，稱「非常感謝安特衛普的朋友們送給我這枚精美的『自由250』（Freedom 250 ring）戒指。」

安特衛普世界鑽石中心主席Isidore Mörsel表示，「願這枚戒指成為永恆的象徵，提醒我們真正的夥伴關係如同最上乘的天然鑽石，在壓力下形成，經受時間考驗，並在信任的基礎上綻放耀眼光芒。」

美媒指，此前比利時鑽石產業成功爭取美方取消對比利時鑽石的進口關稅，去年9月，安特衛普世界鑽石中心稱成功為每年向美國出口的價值逾20億美元鑽石爭取到零進口關稅。

戒指由設計師David Gotlib打造，總共鑲嵌321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠和6顆紅寶石，戒指上有數字45、47、1776、2026等字樣，以象徵特朗普是第45任及第47任總統，美國1776年獨立，以及今年是2026年。

金戒指旁邊又有兩個字母T，似是代表特朗普（Trump）之意。這件奢侈品上也有「美國建國250周年」字樣。

美媒指，這枚戒指的價值估計在2.5萬至3.5萬美元（19.5萬元至27.3萬元）之間。

報道稱，美國總統在接受禮物方面擁有一定程度的自由決定權，可自行決定禮物是贈予其個人或是國家，但若是來自外國政府的禮物，根據憲法中的外國酬金條款，未經國會同意不得收下，不過若總統希望保留，可以使用個人資金向財政部償還禮物的全額價值。