伊媒：美國向多方施壓後　13國放棄出席哈梅內伊葬禮

據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，當地時間7月3日，一名伊朗高層消息人士透露，過去五天內，美國高層官員發起全方位施壓行動，勸阻各國參加伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮。



知情人士透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾在6月26日向全美駐外使領館下發機密指令，明確要求：「收到本指令的所有駐外機構必須動用美國全部外交資源，向駐在國政府闡明：若該國派員出席伊朗領袖葬禮，將被美方視作不友好舉動，美該國雙邊關係將因此承受負面影響。」

2026年7月4日，伊朗德黑蘭，哀悼者聚集在伊瑪目霍梅尼大清真寺參加公開告別儀式，向已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）致敬。哈梅內伊於2月28日在以色列和美國的空襲中喪生。（Reuters）

兩名阿拉伯外交官匿名表示，魯比奧本人已就此事，與至少五個阿拉伯國家的外交官員當面交涉。

據悉，美國駐非洲各國大使也明確威脅稱：如果相關國家出席葬禮，美方或將削減對該國的發展援助。北非某大國降低了本次葬禮代表團出席規格，正是出於擔憂與美國的雙邊關係因此遭遇打擊。

多方評估顯示，在美國施壓之下，至少13個國家取消出席計劃，其中包括3個東歐國家、5個非洲國家、2個波斯灣阿拉伯國家以及2個東亞大國。

2026年7月4日，伊朗德黑蘭，民眾在伊瑪目霍梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosalla ）為已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行公開告別儀式。（Reuters）

報道稱，部分迫於美國壓力決定缺席的國家，已通過中間人、本國駐日內瓦或紐約外交機構傳遞信息，試圖向伊朗致歉並解釋自身無奈之舉。另有部分國家提議僅派遣駐德黑蘭外交官到場參加儀式，但遭到伊朗方面拒絕。