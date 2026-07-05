伊朗預計1500萬人出席哈梅內伊葬禮　美媒：穆傑塔巴被勸阻出席

據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報道，伊朗衛生部表示，預計未來數日將有約1,500萬民眾參加伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮。《紐約時報》引述兩名革命衛隊成員報道，由於擔心以色列可能試圖暗殺穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），或追蹤他的行蹤以發現他的藏身之處。穆傑塔巴的保安團隊拒絕了他出席葬禮的想法。



據塔斯尼姆通訊社報道，伊朗衛生部表示：「我們估計，未來兩到三天內，將有約1500萬人參加告別和葬禮儀式。」但該部門並未透露這一數字是如何計算得出。

2026年7月4日，伊朗德黑蘭，哀悼者聚集在伊瑪目霍梅尼大清真寺參加公開告別儀式，向已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）致敬。（Reuters）

衛生部稱，葬禮的籌備工作已進行一個月，並補充說，在德黑蘭伊瑪目霍梅尼大清真寺附近已設立臨時醫院，哈梅內伊及其幾位家人的靈柩就安放在該處。

報道引述衛生部表示，醫療隊已「全面待命」。衛生部還補充說，伊朗中北部的庫姆省和東北部的馬什哈德省也計劃舉行葬禮儀式。

伊朗半官方法爾斯通訊社引述德黑蘭政府指，當地時間7月4日（周六），從早上5時30分到下午3時，超過220萬人次搭乘德黑蘭地鐵出行。

據《紐約時報》同日報道，哈梅內伊葬禮籌備委員會主席Ali Akbar Pourjamshidian上週在新聞發布會上表示：「最高精神領袖（穆傑塔巴）是否出席葬禮不在我的職權範圍之內，我對此也不知情，如果有任何安排，他的辦公室會公布詳情。」

據報道，穆傑塔巴過去數月一直躲藏地下密室，外界與他的聯繫都受到限制。據信，在2月28日戰爭爆發的首日，以色列和美國轟炸了哈梅內伊家族的住所，導致他的父親喪生，穆傑塔巴也在同一次空襲中受傷。

7月1日晚上，穆傑塔巴並未出席其妻子哈達德-阿德爾（Zahra Hadad-Adel）在德黑蘭舉行的追悼會。哈達德-阿德爾女士以及他們兩人十幾歲的兒子及其他家庭成員也在空襲中喪生。

據兩名熟悉葬禮安排的革命衛隊官員透露，56歲的穆傑塔巴曾表示，他希望至少參加部分葬禮儀式。官員們指，他想出席定於7月9日在馬什哈德市（Mashhad）伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine）舉行的葬禮，並為他的父親誦讀亡者禱文。