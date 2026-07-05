大胃王高溫狂吞66隻熱狗　衛冕美國獨立日吃熱狗大賽

美國7月4日獨立日(Independence Day）的傳統活動、一年一度的「尼頓熱狗大胃王」 （Nathan's Hot Dog Eating Contest）大賽，於紐約市康尼島（Coney Island）火熱登場。綽號「大白鯊」的大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）延續統治力、須藤美貴成功摘下第12冠。不過當地高濕悶熱天氣，大幅影響選手狀態，各路衛冕選手皆無緣突破個人紀錄。



在男子賽事中，來自印第安納州的42歲傳奇大胃王徹斯納特順利拿下個人第18座冠軍獎盃。他在短短10分鐘內吃下66個熱狗，力克對手奪冠，但成績不及去年的70.5個，也未能刷新其76個的個人極限。

徹斯納特坦言：「一開始我就知道今天自己會贏，但我也早知道破不了紀錄。我不想找藉口，但沒錯，天氣確實拖慢了我的速度。」

女子組同樣迎來衛冕戲碼，來自紐約的須藤美貴10分鐘內吃下38.75個熱狗，第12次登頂賽場。她雖然超越去年33個熱狗的成績，但依舊未能突破2024年吞下51個熱狗的巔峰紀錄。

這項經典賽事創辦於1972年，一直延續至今，大批民眾當天不畏酷暑觀賽，見證又一年的大胃王冠軍誕生。