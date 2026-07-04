熱浪襲美國　賓夕法尼亞州1男喪生　多地建國250周年慶典緊急取消

美國東岸遭遇致命極端熱浪侵襲，多地氣溫刷新百年紀錄。賓夕法尼亞州（Pennsylvania）貝塞爾鎮（Bethel Township）一名68歲男子7月3日因熱衰竭引發心臟病發作而死亡。費城（Philadelphia）原定今天（4日）登場的國慶遊行取消，華府多場建國250周年的慶典活動被迫取消、延期或暫停。



費城原定4日舉行的年度獨立日大型遊行，預計將是今年美國國慶期間全美規模最大的活動，但官方確認因極端高溫全面取消。當地連續五天受熱浪籠罩，氣溫一度飆至39.4℃追平歷史紀錄，預測高溫將突破38℃，加上濕度偏高，體感溫度更為令人不適。

2026年7月2日，人們在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）費城（Philadelphia）排隊觀看「自由鐘」（Liberty Bell）。（Reuters）

主辦方表示，經與政府、公共安全部門多方研判，在窮盡調整方案後，為保障民眾與表演者安全，最終「極痛心」取消籌備許久的遊行。不僅如此，紐約都會區數千戶民眾無預警停電。

儘管系列慶典活動中斷、當地氣象局發出極端高溫警報，國家廣場（National Mall）周邊仍有許多人帶上帽子或撐傘外出。為彌補遊行取消缺憾，費城緊急加開多處歷史街區免費快閃表演，延續國慶氛圍。