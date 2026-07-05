美國建國250年慶祝迎暴風雨　特朗普演講前夕國家廣場緊急疏散

美國7月4日迎來建國250周年。總統特朗普（Donald Trump）發表書面講話，指美國是獨一無二的國家，擁有不斷取得勝利的傳統，憑藉勇氣、犧牲，以及「人人生而平等」的堅定信念，美國被鑄造成一個在上帝之下不可分割的國家。首都華盛頓特區遭遇創紀錄的高溫天氣，導致原定周六的傳統遊行被迫取消，但特朗普稱他仍將在林肯紀念堂發表講話。



特朗普在書面講話中指，為了美國和全世界的利益，美國必須繼續保持強大，每當美國的生活方式受到威脅時，都會作出回應，因為美國人是永不屈服，亦永不放棄，美國只會比以往任何時候都更加美好。

特朗普又指，「儘管天氣炎熱，但沒有預測的那麼糟糕，華盛頓特區的民眾真是太棒了！我們對國家的熱愛從未如此強烈！」

7月4日，華盛頓特區面臨一場強風暴逼近，華盛頓特區國家廣場已關閉，民眾正被疏散。（Reuters）

第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則在社交媒體發表聲明，祝賀美國建國250周年，指自由不單是憲法原則，個人自由更是創造、建立商業、挑戰常規、無所畏懼地追求理念的基石。

華盛頓特區周六的氣溫高達攝氏36度，預測還有機會升至39度，體感溫度更高達44度。當地前一天已創下1919年以來的最高氣溫紀錄，達攝氏38度。

除了高溫天氣外，華盛頓特區亦面臨一場強風暴逼近，華盛頓特區國家廣場已關閉，民眾正被疏散。