美大學民調：61%受訪者認為　國家無踐行《獨立宣言》理想

民調顯示，超過六成的民眾認為美國沒有踐行《獨立宣言》中闡述的理想。



法媒報道，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的一項民意調查顯示，61%的美國人認為美國沒有踐行《獨立宣言》中闡述的理想。儘管多數共和黨人認為美國已經做到，但多數民主黨人則認為沒有。

回望1776年的起點，北美13個英屬殖民地宣告脫離大不列顛王國，並發表《獨立宣言》，確立「人人生而平等」，以及造物主賦予人們「生命權、自由權和追求幸福的權利」等核心理念。

同年7月4日，第二屆大陸會議在費城正式批准這份宣言，這一天此後成為美國的獨立紀念日。

2026年6月27日，在美國華盛頓特區，示威者在白宮外舉著獨立宣言橫幅，參加「下一個250年屬於我們所有人」活動，以抗議美國總統特朗普的官方「自由250」紀念活動。（Reuters）

另據路透社和益普索進行的一項民調，四分之三的民主黨人和一半的共和黨人等多數美國人認為，慶祝美國建國250周年的活動政治色彩過於濃厚。

美國總統特朗普試圖在250周年慶典前對首都華盛頓的大片區域進行改造，但效果參差不齊。許多噴泉和雕像都得到了翻新，但備受矚目的林肯紀念堂倒影池耗資1500萬美元的翻新工程卻問題重重。

來自佐治亞州亞特蘭大的音樂治療師佩特告訴法新社：「我想在當前的政治氛圍下，感覺我們還有很長的路要走。」

她說：「想到我們已經走過了250年，而這個國家仍然有人無法真正享有自由，這真令人失望。」

來自波多黎各、現居華盛頓的岡薩雷斯也有類似的看法，他稱對「事情的處理方式，以及國家的運作方式感到某種悲傷」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

