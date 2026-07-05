美國建國250周年煙花表演引發火災　紐約布魯克林大橋冒出濃煙

美國7月4日晚舉行慶祝獨立250周年的煙花表演期間，紐約布魯克林大橋突然冒出滾滾濃煙，疑似由煙花引發火災，火勢隨後很快被撲滅。



紐約時報報道，紐約市警方發言人周六表示，布魯克林大橋的火災「極有可能」是由梅西百貨（Macy's）煙花表演引起的。 他指，目前沒有收到有人受傷的報告，消防員已抵達現場。

由於惡劣天氣威脅導致美國東海岸地區的慶祝活動取消或延期，這場煙火表演提前舉行。火災發生期間，有許多原本拍攝煙火表演的人士仍然繼續拍攝，直到大橋冒出濃煙。從美媒拍得的照片可見，煙火燃放時，閃電擊中了大橋附近位置。

火災發生期間，有許多原本拍攝煙火表演的人士仍然繼續拍攝，直到大橋冒出濃煙。（Reuters）

紐約市消防局表示，事發於晚上約9時20分，兩輛消防車參與了滅火，並於晚上10點在橋上撲滅了火焰。煙火表演期間，大橋已封閉交通。消防局發言人表示，此類火災並不意外，這也是為什麼官方會在煙火表演期間保持人群與表演區域距離的原因。