日韓賀美國建國250周年　東京無人機表演現高市特朗普合照

美國7月4日迎來建國250周年，日本首相高市早苗和韓國總統李在明相繼公開表達祝賀。東京更擺出「國慶般」的排場，在夜空用無人機拼出特朗普與高市早苗的合照，宣揚美日同盟。



高市早苗在社交平台X上發文向美國總統特朗普（Donald Trump）和美國國民表達祝賀。她表示，日本向美國贈送了250棵櫻花樹，以及美國各地的紀念活動計劃燃放日本的煙花，表示「今後也將共同進一步鞏固日美兩國的紐帶。」

日本還於7月3日晚在首都東京上演無人機燈光秀與煙火表演，一批小型無人機空中拼出高市早苗與特朗普並肩畫面，正是特朗普於2025年10月28日訪日，到神奈川縣視察美國海軍橫須賀基地（Yokosuka Naval Base），期間更登上美國核動力航空母艦「喬治·華盛頓」號（USS George Washington）發表演說，高市早苗卻興奮舉拳。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

同時，韓國總統李在明也在X上發文祝賀，稱讚美國建國以來倡導的自由民主理念，稱韓美是守護和平繁榮的珍貴盟友。李在明強調，他將與特朗普守護共同價值，建立互信，並在此基礎上實現韓美同盟新的騰飛。