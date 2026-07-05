美國四位前總統各談建國250周年 齊籲國家持續向前發展
撰文：林嘉敏
出版：更新：
在美國獨立250周年之際，美國四名前總統分別發表聲明，在回顧美國歷史的同時，他們也對國家未來作出展望。
中新社報道，拜登（Joe Biden）周六（7月4日）說，《獨立宣言》是美國開國元勳向國家作出的「一項承諾」，而美國人民在過去250年裡始終努力兌現這一承諾。「現在輪到我們了。我們的國家制度從來都不是理所當然的。我們必須為之奮鬥、捍衛它，並不斷贏得它。」
奧巴馬（Barack Obama）也在社交媒體發文稱：「美國一直是、也始終將是一個不斷完善中的國家。」
他呼籲美國人繼續推動國家向前發展，珍惜並延續過去250年來取得的進步。
小布殊（George W. Bush）則以視頻訪談的形式說，展望未來，美國人不應成為旁觀者，這意味著美國人要積極關心國家的健康與福祉，關心自己所在社區、學校的發展。
另外，克林頓（Bill Clinton）指出：「我們在慶祝這一歷史里程碑之際，也正處於又一個嚴重分裂的時期，人們再次對美國的未來以及美國在世界上的角色提出疑問。」
不過，克林頓仍對美國未來持樂觀態度，並鼓勵美國民眾在慶祝國家成就的同時，繼續致力於建設更加美好的未來，迎接美國下一個250年。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國建國250周年煙花表演引發火災 紐約布魯克林大橋冒出濃煙特朗普發表美國建國250年演說：這只是美國黃金時代的開端美國建國250年慶祝迎暴風雨 特朗普演講前夕國家廣場緊急疏散大胃王高溫狂吞66隻熱狗 衛冕美國獨立日吃熱狗大賽