美國四位前總統各談建國250周年　齊籲國家持續向前發展

在美國獨立250周年之際，美國四名前總統分別發表聲明，在回顧美國歷史的同時，他們也對國家未來作出展望。



中新社報道，拜登（Joe Biden）周六（7月4日）說，《獨立宣言》是美國開國元勳向國家作出的「一項承諾」，而美國人民在過去250年裡始終努力兌現這一承諾。「現在輪到我們了。我們的國家制度從來都不是理所當然的。我們必須為之奮鬥、捍衛它，並不斷贏得它。」

奧巴馬（Barack Obama）也在社交媒體發文稱：「美國一直是、也始終將是一個不斷完善中的國家。」

他呼籲美國人繼續推動國家向前發展，珍惜並延續過去250年來取得的進步。

小布殊（George W. Bush）則以視頻訪談的形式說，展望未來，美國人不應成為旁觀者，這意味著美國人要積極關心國家的健康與福祉，關心自己所在社區、學校的發展。

另外，克林頓（Bill Clinton）指出：「我們在慶祝這一歷史里程碑之際，也正處於又一個嚴重分裂的時期，人們再次對美國的未來以及美國在世界上的角色提出疑問。」

不過，克林頓仍對美國未來持樂觀態度，並鼓勵美國民眾在慶祝國家成就的同時，繼續致力於建設更加美好的未來，迎接美國下一個250年。

7月4日，雖然美國獨立250週年晚會受到惡劣天氣影響，但依然無阻大批民眾親身到場觀看。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

