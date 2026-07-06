極端熱浪肆虐美國多州　逾1.4億人受影響　至少25人遇難

美國受破紀錄熱浪侵襲，全國超1.4億人處於高溫預警之下，東部超過20個州氣溫突破38℃，數百萬民眾受高溫侵襲，累計至少25人因高溫死亡。本輪極端高溫恰逢美國獨立日假期，嚴重影響節日慶祝活動。



新澤西州受災最嚴重，當地10個縣共22人身亡，當地官員稱死者多處於無空調住宅、戶外或車內，年齡橫跨30餘歲至80餘歲。

此外，伊利諾伊、密西西比州亦通報多宗高溫致死案例，有長者戶外活動時高溫中暑離世，一對高齡夫婦受困烈日數小時，最終一人不幸身亡。

2026年7月2日，美國天氣酷熱，圖為在紐約一個公園內，民眾在水池旁喝水降溫（Reuters）

高溫導致多地公共活動停擺，華盛頓特區獨立日遊行取消，相關戶外活動暫停，多名民眾因中暑就醫。美國氣象預報，東北部、中西部酷熱將逐漸消退，高溫核心區將南移至中大西洋及東南部。

官方提醒民眾遠離暴曬、多補充水分、盡量待在涼爽環境，同時關心身邊弱勢人群。科學家警示，本輪極端熱浪再次證實氣候危機影響，亟需減少溫室氣體排放以緩解極端天氣。